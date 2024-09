Questo organo a canne è fatto interamente di carta

Aliaksei Zholner vive in Bielorussia, e crea macchine di carta follemente intricate. La sua ultima creazione, un organo a palloncino, fa il suono di una delicata ocarina in un mondo di piccoli origami.

Zholner costruiva soprattutto motori, finché un giorno la moglie non gli ha suggerito di confezionare un carillon, ha scritto su un forum di appassionati di origami. L’episodio l’ha ispirato e convinto a dedicare più spazio alla musica nel suo progetto. A differenza delle sue costruzioni precedenti però, ha scritto di non avere intenzione, almeno per ora, di mettere online le istruzioni; è troppo difficile da riprodurre, dato che ogni canna del piccolo organo deve essere realizzata con una carta di uno specifico spessore.

Lo strumento funziona grazia a un palloncino attaccato a una serie di tubi e valvole, fatte interamente di carta, fatta eccezione per una finestrella di plastica che serve per vedere i pezzi di carta piegati muoversi dentro le canne d’organo. Suona un breve waltzer, tratto da “Under the Sky of Paris.” Al prossimo video possiamo vedere un’intera operetta fatta con la carta, per favore?”