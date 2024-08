Il video di un presunto suicidio è rimasto online su Reddit per 9 ore

In cima a r/Drama — un subreddit con più di 50.000 iscritti specializzato nella discussione dei reperti più angoscianti di internet — c’è stato, fino a poche ore fa, un post che linkava al video di un uomo che sembra togliersi la vita. È rimasto online per nove ore, in piena violazione delle regole di Reddit.



La morbosità della cosa non è certo una novità. Qualcosa di terribile e potenzialmente traumatizzante che non dovrebbe trovarsi su Reddit resta sulla piattaforma per giorni, settimane o persino mesi, e non viene rimosso finché noi (o qualche altra testata) non ne scrive. All’inizio di questo stesso mese, Motherboard ha segnalato che il CEO di Reddit Steve Huffman era “consapevole” dell’esistenza di r/nomorals, un subreddit che postava immagini di cadaveri e persone che torturano animali. Era stato creato nel 2012 ed è apparso piuttosto attivo negli ultimi due mesi. Quando è stato scritto l’articolo, il subreddit aveva quasi 20.000 iscritti. Dopo la pubblicazione, Reddit lo ha bannato.

Ho guardato il video per capire se fosse reale o una montatura. Non credo sia finto, ma non posso essere certo che niente di ciò che gira per internet sia veritiero. Qualsiasi cosa può essere simulata. Ciò di cui sono certo al 100 percento è che il video è dannoso e ha condizionato il resto della mia giornata.

Il video era in origine un livestream su YouTube, e l’uomo che appare al suo interno a un certo punto alza un foglio di carta con scritto /r9k/, un forum di 4chan dedicato alla condivisione di storie personali.

Il video è stato rimosso in fretta da YouTube, ma ricaricato sul servizio di video hosting Sendvid.

Le regole di Reddit proibiscono “contenuti che incoraggiano, glorificano, incitano o invocano gesti di violenza o danno fisico contro individui o gruppi di persona; allo stesso modo, è vietato postare contenuti che glorificano o incoraggiano l’abuso di animali.”

Ancora una volta, Reddit si dimostra poco tempestivo nel far rispettare le proprie stesse regole.

[Il video è stato rimosso da r/Drama subito dopo la pubblicazione di questo articolo nella sua versione inglese, ma solo dopo ore. Non è chiaro se siano stati i moderatori del subreddit o Reddit stesso.] La cosa non cambia il fatto che il video sia rimasto sul sito per almeno nove ore, dove tutti potevano vederlo.

Reddit non ha risposto immediatamente alla nostra richiesta di commento.

