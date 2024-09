E se la moda del futuro fosse fatta con il vostro DNA?

Nel prossimo futuro, potrete indossare morbidi cappotti fatti della vostra stessa pelle.

Questo concetto provocatorio e curioso—fortunatamente, anche teorico per ora—è la premessa su cui si è basata la presentazione di una designer alla Biofabricate, una conferenza a New York City che esamina i modi in cui i progressi nel campo dei materiali organici stanno cambiando il nostro mondo.

In una video intervista esclusiva, Tina Gorjanc, la designer dietro il Pure Human Project, ci racconta la sua duplice missione: immaginare il modo in cui le biotecnologie si insinueranno nel mercato dei beni di lusso, ed esporre le scappatoie legislative che proteggono le informazioni genetiche umane.

Gorjan ha fatto storcere il naso a diverse persone quest’anno quando ha svelato per la prima volta il proprio progetto, e dichiarato che potrebbe creare prodotti di pelletteria impiegando pelle umana sintetica, “sviluppata” dal DNA del famoso stilista Alexander McQueen. Per quanto Gorjac non abbia ancora compiuto l’impresa, né realizzato alcun prodotto in pelle sintetica (le sue creazioni sono fatte con pelle di maiale tinta e trattata per assomigliare a quella umana), ha richiesto una patente per il processo valida per l’Inghilterra. Scoprite di più sulla sua passione guardando l’intervista.