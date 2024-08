Guarda Rick Ross che si incastra mentre entra in una macchina da corsa

Rick Ross è uno degli artisti più maldestri del rap game americano. Da un lato ha una discografia tale da essere considerato come uno che spacca, un king, un grezzo. Dall’altro, ogni tanto si infila in dei casini che minano la sua credibilità. Come quella volta che espresse il concetto “ho stuprato una tipa mettendola delle droghe nello champagne” in “U.O.E.N.O.”, e poi si rifiutò di rispondere a domande sulla questione. O quell’altra in cui disse che non avrebbe mai messo sotto contratto una donna con la sua etichetta perché poi sarebbe finito a scoparla. Insomma, Rick Ross probabilmente non è un essere umano ideale.



Oggi ci ritroviamo a parlare di lui per il video che potete vedere qua sopra. È successo che Rick è stato invitato a provare una macchina da corsa, e per entrarci ha dovuto infilarcisi passando dal finestrino. Solo che Rick—benché sia dimagrito fortemente—non ha il fisico di un pilota, e quindi è rimasto mezzo incastrato e ha fatto un po’ fatica a mettersi sul sedile.



Prima di entrare dal finestrino, Rick dice di stare facendo quello che sta facendo “per tutti i ciccioni là fuori”. È emozionante guardarlo negli occhi e immaginarlo sfrecciare sull’asfalto alla prossima Daytona 500. È rincuorante vederlo fare una cosa che non avrebbe mai potuto fare qualche tempo fa—incastrandosi un po’, certo, ma riuscendo comunque nel suo intesto. Il processo è tutto molto intenso ed emotivo, come possiamo desumere dallo screen qua sotto, in cui Rick è sospeso tra passato e futuro, sogno e realtà.





Quindi pacche sulle spalle per Rick in questa sua nuova avventura e fanculo il fat shaming. Speriamo solo, in futuro, di poter ricominciare a parlare di lui senza dover menzionare ogni volta il suo sessismo rampante.

