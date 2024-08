Guarda un branco di robot-cani della Boston Dynamics conquistare la Terra

Come ho già dichiarato in passato, sono prontissima a ingaggiare un combattimento corpo a corpo contro uno (1) dei cani-robot SpotMini della Boston Dynamics — in qualsiasi momento. Se me ne trovassi centinaia addosso tutti insieme, però, forse sarebbe un po’ diverso.

L’artista 3D Nicholas King (su YouTube come NIXOLAS), insieme a Vojislav Milanovic, Ramtin Ahmadi e Nawaz Ahmed ha immaginato un documentario sullo stile del programma Planet Earth prodotto da BBC, in cui un branco di SpotMini affrontano i capricci degli elementi naturali. Come segnalano su Laughing Squid, King ha mostrato parte del suo processo creativo su Instagram:

I robot inciampano e si inerpicano per un paesaggio spoglio — presumibilmente post-apocalittico —, quando una tempesta di sabbia si alza all’orizzonte. Molti dei cani-robot vengono travolti e risucchiati in vortici di vento, “l’unico avversario dei nostri predatori,” intona il narratore.

C’è un sacco di roba per un video di 38 secondi: il narratore sottintende che i robot siano i responsabili del “degrado ambientale totale.” Per cui, per riassumere, la situazione è tipo Horizon Zero Dawn, ma con i robot della Boston Dynamics che zampettano per una Terra post-apocalittica. Fico, molto bene, ok.

