Guarda un robot che fa SEMPRE canestro

Avendo sfidato personalmente a basket un robot uscendone sconfitto, potete immaginare l’ansia che mi è salita quando ho visto online un video di CUE la settimana scorsa.

CUE è un robot umanoide sviluppato da 17 dipendenti di Toyota nel loro tempo libero, ed è stato creato con un solo scopo: non sbagliare mai quando mira al canestro.



Videos by VICE

Secondo l’agenzia di stampa giapponese Asahi Shimbun, CUE sfrutta l’intelligenza artificiale per fare sempre canestro tiro dopo tiro. Sorprendentemente, i volontari che lo hanno sviluppato non avevano alcuna esperienza precedente con l’IA o la robotica. ”Siamo partiti da zero,” ha raccontato uno dei suoi sviluppatori Asahi Shimbun — il team ha imparato tutto quello che poteva sull’IA da fonti disponibili su Internet.



Con il suo metro e ottantacinque circa di altezza, il robot in alluminio è decisamente più basso di un giocatore medio dell’NBA. Tuttavia, compensa la mancanza in altezza con una percentuale di riuscita dei tiri superiore a quella di qualsiasi giocatore professionista giapponese sfidato il mese scorso. Dopo aver allenato il programma dell’IA a fare dei lanci con un canestro alto più di tre metri e mezzo per ben 200.000 volte, i suoi sviluppatori hanno determinato che può fare canestro con una precisione quasi assoluta.



Leggi anche: Il lancio di una palla da basket da 126 metri dimostra l’effetto Magnus

Secondo quanto riportato da Asahi Shimbun, il robot è stato modellato pensando a Sakuragi Hanamichi, il protagonista del famosissimo manga e anime a tema pallacanestro Slam Dunk.



Al momento non sono arrivate conferme che CUE sia stato ingaggiato per giocare in una delle squadre del campionato di basket giapponese.



Seguici su Facebook e Twitter.