Hanno cercato di prendere a sassate Daniela Santanché in diretta su Rete 4

Negli ultimi giorni la trasmissione di Rete 4 “Dalla Vostra Parte”, condotta da Maurizio Belpietro, si sta concentrando sul tema della sicurezza nelle grandi città.

Lo stesso è successo ieri, mercoledì 31 maggio, in una puntata che aveva tra gli ospiti anche la parlamentare di Forza Italia Daniela Santanché dalla Stazione Termini di Roma.

Nel corso della trasmissione, Santanchè si è vista tirare addosso dei sassi—probabilmente dei sampietrini—mentre era in diretta.

Agitata e impaurita, la parlamentare ha poi cercato di richiamare l’attenzione delle forze dell’ordine in zona, che hanno poi fermato una persona—come confermato anche da una nota diramata dall’ufficio stampa di Mediaset.

La stessa Mediaset, nel corso della serata, ha fatto sapere che quello di ieri sarebbe il quinto episodio di aggressione a danni di loro reporter “dall’inizio della stagione e in poco meno di un mese.”

Martedì scorso, 30 maggio, una troupe della trasmissione era stata aggredita nei pressi della Stazione di Roma Tiburtina mentre cercava di filmare alcuni gruppi di migranti che stazionavano nei pressi della struttura.

“Dalla Vostra Parte” va in onda dal lunedì al venerdì in fascia preserale, ed è nota per concedere molto spazio al tema della sicurezza urbana e alla propaganda anti-immigrazione.

