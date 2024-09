Le nuove scarpe Adidas sono fatte di seta di ragno prodotta in laboratorio

Il futuro del mondo delle calzature non risiede solo nelle scarpe che si allacciano da sole—ma anche nell’imitazione della natura per realizzare materiali più forti, con un rendimento più alto e più sostenibili. Alla conferenza di biologia sintetica e design Biofabricate, che si è tenuta a New York a novembre, Adidas ha presentato in anteprima il modello Futurecraft Biofabric. L’azienda sostiene che queste saranno le prime scarpe al 100 percento biodegradabili.

Come è possibile? Adidas ha collaborato con un’altra azienda tedesca chiamata AMSilk, incorporando il tessuto Biosteel da loro fabbricato, un nuovo tipo di fibra “coltivata” da batteri e progettata per emulare le proprietà della seta di ragno naturale—ovvero, resistenza e leggerezza.

Allo stesso tempo, le scarpe possono però anche essere smaltite e introdotte di nuovo nell’ambiente in sicurezza, usando un enzima specifico (in altre parole: non dovete aver paura che si trasformino in muschio mentre correte sotto la pioggia).

Guardate l’intervista esclusiva di Motherboard a Jame Carnes di Adidas e a Jens Klein, CEO di AMSilk, per scoprire di più sulla loro ultima creazione. Adidas intende produrre in quantità limitata le Futurecraft Biofabric nel 2017, per un prezzo ancora da stabilirsi.