Un video inquietante mostra del sushi con del pesce ancora vivo sopra

Wow. Vi prego aiutatemi. Ok. Ho appena incrociato un video diventato virale su Twitter in Giappone, caricato dall’utente @shoumizo3446, che ha documentato la sua visita presso Sushiro, una catena di kaitenzush (ovvero un ristorante che serve le pietanze su un nastro trasportatore) in Giappone.

L’utente ha ordinato dell’Hokkigai (sushi con arsella/tellina). E fino a qui tutto normale.

Ma, come ha riportato martedì scordo SoraNews24, quando il mollusco è arrivato sul piatto, ha iniziato a contorcersi.

“La tragedia di Sushiro”, così recita il tweet. Il video è brevissimo, sotto i 30 secondi, durante i quali il mollusco si contorce su un letto di riso – tutto mentre i commensali ridono e lo toccano con le bacchette.

https://twitter.com/shoumizo3446/status/962601599884443654

Ahh! Il video appartiene al genere di video un po’ disgustosi che non smettono mai di infastidirti e affascinarti allo stesso tempo: ovvero quello di creature marine che mostrano ancora segni di vita mentre stanno per riempire le fauci degli umani. Ed eccoli lì, sui piatti mentre si contorcono, facendoti interrogare sulla possibilità di un consumo etico di tutto ciò che vive sott’acqua.

Il video — che conta 45.000 retweet, 100.000 like, e più di 6 milioni di views mentre so scrivendo — ha provocato reazioni molto diverse fra loro su Twitter, con alcuni utenti che sostenevano fermamente che quei movimenti fossero dovuti a una preparazione sbagliata, mentre altri insistevano che il sushi “in movimento” fosse la prova della freschezza del sushi della catena.

Sushiro non ha risposto alla richiesta di commenti da parte di MUNCHIES mercoledì.

Ad ogni modo, il mio uomo @shoumizo3446 ha dichiarato che il sushi era “davvero delizioso”.

