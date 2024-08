Guarda questo toccante video tributo a Lil Peep

L’autore dei video di Lil Peep ha montato una toccante video compilation da condividere con i fan dell’artista. Peep è morto di overdose a soli 21 anni la settimana scorsa e da quel momento artisti e fan hanno inondato internet di messaggi di condoglianze. Il video contiene la sua canzone “Downtown” e mostra filmati dietro le quinte di Peep che si fa tagliare i capelli, in macchina con gli amici e sul palco. La scena di apertura mostra Lil Peep in aereo che dice: “Cose del genere non te le aspetti, ma qua non ci arrivi senza lavorare davvero sodo. Una volta che sei a questo punto non è che tu sia sorpreso di esserci, ma ti dici ‘cazzo, ho fatto proprio tanto’”. Guarda il video in cima al post.

