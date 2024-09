Questo tizio ha divorato un pezzo di carne cruda in sfregio a un festival vegano

Anche se alcuni vegani hanno fama di essere fastidiosi per il loro atteggiamento di “superiorità morale”, in generale sono persone del tutto pacifiche che vogliono solo mangiare quinoa ed essere lasciate in pace. E invece pare che molti non possano fare a meno di prendersela con loro, che sia perseguitandoli online o macellandogli animali davanti solo per farli incazzare. Ma nel weekend un “attivista” anti-vegano ha deciso di portare la guerra a casa loro, divorando un pezzo di carne cruda nel bel mezzo di un festival vegano ad Amsterdam.



Con il codino e una canottiera con su scritto “VEGANI ANDATEVENE E MORITE”, questo tizio ha cominciato a fare a brandelli un pezzo enorme di quello che sembra manzo, che i presenti hanno dichiarato “grondava sangue,” stando a quanto riporta l’Independent.

https://youtu.be/unnzbghJB28

Secondo un portavoce del festival, l’uomo avrebbe messo in scena questa bizzarra protesta davanti a un evento dedicato ai bambini—perché tutti i poppanti con le loro opinioni intoccabili sull’allevamento intensivo hanno bisogno di una bella lezione. Subito alcuni presenti si sono lamentati con dei poliziotti, e l’uomo è finito a farsi interrogare dagli agenti mentre masticava brani dell’animale morto intorno a cui ronzava una mosca.

“Ci ha rovinato la salute,” ha detto l’uomo a un certo punto, interrogato sulla protesta che aveva messo in campo. “Io ero vegano e sono quasi morto. Ci sta facendo ammalare tutti.”

La polizia non poteva legittimamente buttarlo fuori, dato che ciancicare carne cruda non è un reato—ma dopo aver trollato il festival per circa un’ora, l’uomo se n’è andato senza fare troppo rumore, riuscendo anche a non vomitare la carne gelatinosa.

“Ovviamente non è vietato mangiare carne cruda, ma è stata una scena scioccante perché si era creata una pozza di sangue e grasso,” ha detto il portavoce del festival all’Independent. “E poi, c’erano un sacco di anziani e bambini presenti.”

