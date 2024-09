Guarda questo tizio far saltare in aria un frigo pieno di esplosivi e quasi rischiare di morire

Essendo un immigrato canadese, solitamente rimango piuttosto stupito dall’amore sfrenato degli americani per le armi da fuoco. Ma c’è qualcosa in questo video in cui un gentiluomo con un accento del sud fa saltare in aria un frigorifero pieno di esplosivi rischiando quasi di morire nell’impresa, che mi attrae.

Secondo la descrizione del video, il frigorifero era pieno di Tannerite, il nome commerciale di un tipo di esplosivo generalmente utilizzato per gli addestramenti. È un esplosivo binario, e ciò significa che contiene due agenti che sono neutrali finché non li mischi e fornisci loro abbastanza energia, in questo caso sparandoci addosso. È come sparare contro una lattina, ecceto che in questo caso la lattina SALTA IN ARIA AHAHAHA!

La Tannerite è progettata per produrre un’esplosione di dimensioni ridotte e abbastanza sicura, ma quando la usi all’interno di un contenitore può produrre dei frammento, come la porta del frigo che quasi decapita il tizio del video. Le porte di un frigorifero possono pesare tra i 9 e i 18 chilogrammi, e a quella velocità avrebbe potuto facilmente uccidere o ferire gravemente l’uomo.

Poi ancora, siamo su internet, quindi c’è una possibilità che l’intero video possa essere falso. Motherboard ha contattato Captain Disilussion, uno Youtuber che debunka questo tipo di video, e ha affermato che non gli sembra che si tratti di un falso:

È questo il motivo per cui i partecipanti a questo video lasciando davvero parecchio spazio prima di far esplodere una Ford Bronco con della Tannerite.

In tutta onestà, sono cresciuta in campagna e anche se i canadesi in generale non sono così affascinati dalle armi da fuoco, qualunque bambino di campagna ama vedere qualcosa esplodere.