Questo youtuber ha costruito una replica perfetta del Braccio Cannone di ‘Metroid’

Chiunque abbia mai giocato ad almeno uno dei capitoli della saga Nintendo di Metroid ha sempre e solo desiderato sapere una cosa — come trasformo il mio braccio in un cannone laser? Samus Aran — protagonista della serie, nonché micidiale cacciatrice di taglie — modifica il proprio corpo in un’arma e, a dispetto dell’apparentemente poco pratica decisione di rinunciare a un intero braccio, il cannone sostitutivo è diventato un elemento iconico del personaggio, e oggetto fondamentale per chi fa cosplay del suo personaggio. Molti hanno costruito cannoni esteticamente fedeli. In pochi, però, hanno fatto un cannone che spara un laser abbastanza potete da fare danni.

Lo YouTuber Hyperlon è uno dei pochi che ha saputo governare l’arte del costruire braccia-cannone funzionanti e ha caricato un video dove lui stesso usa la macchina per far esplodere inermi palloncini. Dopo una soddisfacente combinazione di luce e suono che accompagna la fase di caricamento del laser, i palloncini scoppiano come se fossero nati col solo scopo di essere colpiti dal laser di Samus.

Il cannone costruito da Hyperlon usa un laser da 2.5 watt, LED blu e una bella dose di parti progettate su misura e stampate in 3D. Nel video spiega per filo e per segno i suoi metodi e fornisce i profili e i codici di stampa che ha usato per progettare il braccio sul sito Instructables. Nel suo post, Hyperlon sottolinea che il cannone non funziona solo con i palloncini. “Può accendere fiammiferi, polvere da sparo, bruciare la carta e persino bucare fogli sottili di plexiglass,” ha detto.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.