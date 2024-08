Su Ebay, ci sono vecchie cassette Disney vendute per migliaia di euro

I film Disney sono un bel viaggio all’insegna della nostalgia. Di quelli che ti riportano a tempi più semplici, quando eri più preoccupata che Cenerentola trovasse il Principe Azzurro piuttosto che alla risposta su Whatsapp dello stronzo di turno.

I ricordi di quei tempi non hanno prezzo, ma circola da tempo la voce che anche le versioni in VHS di classici Disney come La sirenetta, Red e Toby e La bella e la bestia valgano. Alcuni esemplari sarebbero infatti in vendita per cifre che superano i 15mila euro. Dal Regno Unito all’Australia, questi oggetti da collezione in edizione limitata costano più di qualunque scettro brandito da una regina malvagia.

I prezzi da capogiro sono in circolazione dal 2016, e basta fare una capatina su eBay per accorgersi che i set da collezione valgono oltre i milioni di dollari, specialmente le edizioni Black Diamond, distribuite tra il 1984 e il 1993.



Ora, che un oggetto strappa-nostalgia come il tuo film Disney preferito si aggiri intorno a questo valore, potrebbe sembrare un po’ eccessivo. Ma, ehi, le collezioni di Harry Potter e Polly Pocket adesso valgono una fortuna. Quindi, perché una reliquia di film d’animazione, che sono fondamentalmente dei resti in scatola di ciò che resta del XX secolo, non potrebbero valere così tanto?

Mentre i film Disney mantengono un certo contegno morale, potrebbe invece celarsi una oscura verità dietro ciò che sta facendo crescere il valore della loro versione VHS. A quanto pare, potrebbero non valere davvero così tanto. Il Balance Small Business Blog ha sottolineato nel 2018 che il prezzo richiesto per un prodotto su eBay è un po’ diverso dal prezzo di vendita effettivo. Quindi, anche se trovi un VHS Black Diamond in edizione limitata, potrebbe non esserci nessuno che la compra.



“Ci sono un sacco di persone che guardano, partecipano per divertimento e semplicemente fanno salire l’offerta d’asta, ma in realtà non comprano,” ci ha spiegato Raju PP, CEO di TechPP. “In questo caso, la mia opinione è che probabilmente non tutte le inserzioni siano autentiche, ma succede dal 2016, e alcuni ci provano davvero, cercando di vendere le proprie videocassette a prezzi elevati”.



Poiché eBay funziona in un modo che consente agli utenti di fare offerte su un oggetto anche se non hanno intenzione di acquistarlo, il prezzo che alla fine pagano effettivamente gli acquirenti potrebbe non rispecchiare quello che viene mostrato sul sito.

In realtà, potrebbe anche solo essere un modo per riciclare denaro o vendere una sostanza proibita sotto mentite spoglie. Una delle poche eccezioni note a tutto questo potrebbe essere la Black Diamond box de La sirenetta con la copertina che è stata poi bandita per essere “inopportuna”: il castello sembrava un po’ un pisello, e ora il prodotto ha un valore stimato di quasi 8.500 euro.

“Con eBay, la difficoltà è individuare chi è davvero un venditore autentico e affidabile, il che dipende dalle recensioni che ottiene da chi compra i suoi prodotti,” spiega Raju. “L’idea è che nel corso del tempo, queste recensioni rispecchino il venditore.”



Ora, qui c’è un altro problema: sulla pagina di eBay che elenca queste cassette VHS, anche i prodotti con un rivenditore verificato e con oltre 100 recensioni non sembrano così genuini. Come può una inserzione di un oggetto da collezione, in edizione limitata, che mostra come quantità disponibile un solo prodotto, avere oltre 100 recensioni che risalgono al 2006?



È come quella frase ne La bella e la bestia, “Lei lo avvertì di non lasciarsi ingannare dalle apparenze, perché la vera bellezza si trova nel cuore.”

