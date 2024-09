Poche settimane fa, ho detto a più o meno chiunque di giocare a Yakuza 0 per una semplice ragione: è una figata. Poi, mi sono trovato tra le mani una copia di Nioh (a sua volta una figata), il che ha significato mettere in pausa Yakuza 0 (comunque, una figata). Quando ho avuto bisogno di staccare un po’ dalla macchina sanguinolenta di Nioh, è stato il momento di Horizon Zero Dawn (che si è rivelato essere a sua volta una figata). Ho visto la fine dell’avventura di Aloy, ma non importa: Breath of the Wild (che si preannuncia proprio una figata) è uscito questo fine settimana.

Ecco una lista dei titoli che ho già giocato in questo breve 2017: Batman: A Telltale Series, The Walking Dead: A Telltale Series, Let It Die, Super Mario Run, Gravity Rush 2, Edge of Nowhere, Shantae: 1/2 Genie Hero, Resident Evil 7, Yakuza 0, Horizon Zero Dawn, Nioh, We Are Chicago, Fire Emblem Heroes, Night in the Woods. Ci sono abbastanza giochi da poter preparare una lista più che rispettabile dei migliori 10 per la fine dell’anno, ma è solo marzo. E il vero gioco più atteso dell’anno, Super Mario Odyssey, non è neanche uscito.

Videos by VICE

Continua a leggere su Motherboard: Videogiochi del 2017, potete darvi una calmata?