Fanc*lo l’apocalisse: 13 videogiochi per alleviare l’angoscia da coronavirus

Le misure restrittive attuate in Italia e in molti paesi del mondo per contenere la diffusione del nuovo coronavirus stanno inevitabilmente appiattendo in un’unica dimensione lavoro, socialità e vita domestica per molte persone (mentre altre hanno perso il lavoro, o sono costrette a scioperare). Ognuno di noi cerca come può di sfuggire a questa nuova quotidianità anomala e opprimente e i videogiochi sono un ottimo strumento in questo senso, perché sono letteralmente altri mondi in cui possiamo vagare. Ma se finora sono stati citati soprattutto con scontati riferimenti a scenari apocalittici e di sopravvivenza brutale, esiste un’infinità di titoli capaci di offrire sollievo.

Quindi, fanculo l’apocalisse: ecco un po’ di giochi con cui divertirvi, rilassarvi, ragionare e vivere nuove storie. Abbiamo scelto videogiochi che non siano un altro lavoro (con relativo stress, impegno, valutazioni e fallimenti), che siano positivi anziché solo consolatori, benché magari dotati di una vena di malinconia. Esperienze per giocare da soli—se siete isolati—, o in gruppo—se siete chiusi in casa insieme a familiari o coinquilini, o avete con chi giocare online—e per tenervi compagnia.

Videos by VICE

Per gli amanti dei puzzle

I giochi di logica sono un buon modo per tenere la mente assorbita e distaccarsi per un po’ dal flusso di notizie quotidiane. Specialmente se sono matti a dovere.

Inbento

Inbento. Immagine: Nintendo eStore

Inbento di Afterburn e 7Levels è un nuovo videogioco puzzle pensato per smartphone e Nintendo Switch (di cui sfrutta pure il touch screen). Una mamma gatta prepara il cestino del pranzo (il “bento” o “obento” in giapponese) al suo micino, e noi dobbiamo aiutarla risolvendo gli enigmi del gioco, che ci propone dei cestini più o meno già preparati e ci invita a modificarli aggiungendo, spostando e scambiando elementi per raggiungere una certa composizione. Rilassante e pieno d’amore, il gioco riesce a introdurre costantemente nuove meccaniche spiegandole senza bisogno di parole grazie a una perfetta progressione tra i livelli. Inbento è disponibile per iOS, Android e Nintendo Switch (in italiano).

Gnog

GNOG. Immagine: Steam

In Gnog di KO_OP e Double Fine ogni livello è una meccanismo da scoprire, una scatola buffa, colorata e misteriosa da esplorare, ruotare, capire, manipolare e aprire per svelare le creature che vivono al suo interno e per farla tornare in vita agendo nel giusto ordine e nel modo corretto su pulsanti, levette e maniglie. Gli enigmi sono giocosi carillon digitali, che premiano i nostri successi con la loro musica e le loro folli animazioni. Gnog è disponibile per iOS, PC, Mac e PlayStation 4 (in italiano).

Distruggi il capitalismo, ma in allegria

La situazione attuale sta mettendo duramente in dubbio le strutture di disparità economica e sociale in cui viviamo. Ecco un paio di giochi con cui abituarci all’idea che il mondo potrebbe cambiare in meglio.

Pikuniku

Pikuniku. Screenshot dell’autore.

Pikuniku di Sectordub e Devolver Digital è un videogioco puzzle/platform esplorativo, insomma un videogioco incentrato sul saltellare a giro, scoprire nuovi posti e interagire con personaggi e ambienti per risolvere enigmi e proseguire nella nostra avventura. Il protagonista è Piku—una creaturina rossa con due zampette intenta a salvare gli abitanti della sua isola dalle mire capitaliste di Mr Sunshine, che si sta appropriando di tutte le risorse disponibili. Oltre alla storia—giocabile in solitaria— Pikunku ha nove livelli progettati per essere affrontati in compagnia di un’altra persona, con risultati spesso disastrosi ed esilaranti. Pikuniku è disponibile per PC, Mac, Linux e Nintendo Switch (in italiano).

Donut County

Donut County. Screenshot dell’autore

Donut County di Ben Esposito e Annapurna Interactive è un puzzle narrativo diviso in piccoli livelli/diorama dove—controllando un buco mobile capace di ingrandirsi ogni volta che riesce a far cadere qualcosa al suo interno—dobbiamo fare tabula rasa di piante, oggetti, persone e persino case. Il punto è capire come e in che ordine far precipitare gli oggetti nel buco in modo da farlo crescere abbastanza, mentre tra un livello e l’altro il videogioco racconta una storia di procioni capitalisti (!) e dei loro disastrosi effetti sulla cittadina dove vivono i protagonisti. Esplicitamente ispirato a un altro grande videogioco sul consumismo— Katamari Damacy— Donut County è disponibile per iOS, PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4 Xbox One (in italiano, e la traduzione è fantastica).

Un tocco di malinconia

Gestire l’angoscia e la tristezza è una delle cose più difficili in questo momento, soprattutto per chi è preoccupato non solo per sé, ma anche per i propri cari. Questi giochi, però, ci permettono di esplorare la malinconia in sicurezza—e ci ricordano che è ok non stare bene e non essere tutti iper produttivi anche in quarantena.

The Gardens Between

The Gardens Between. Screenshot dell’autore

The Gardens Between di The Voxel Agents è un videogioco puzzle e narrativo in cui due amici devono arrivare insieme sulla cima di varie isole collinari che ne costituiscono i livelli. Noi non possiamo gestire i movimenti dei due protagonisti nei particolari, ma possiamo mandare avanti e indietro lo scorrere del tempo e far interagire i personaggi con l’ambientazione causando effetti capaci di perdurare anche se torniamo nel passato, come se gli oggetti con cui interagiamo vivessero in uno spazio-tempo tutto loro. Sfruttando la possibilità di muoverci nel tempo—e di interagire con oggetti che non rispettano i nostri riavvolgimenti—possiamo superare vari ostacoli (mai letali o pericolosi, ma capaci di bloccare il percorso), attivare magici ponti di luce, rivivere la storia dell’amicizia tra i protagonisti e scoprire che certi sentimenti—come le nostre interazioni—vivono al di là di spazi e tempi. The Gardens Between è disponibile per iOS, PC, Mac, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One (in italiano).

Knights and Bikes

Knights and Bikes. Screenshot dell’autore

Knights and Bikes di Foam Sword e Double Fine è, tecnicamente, è un videogioco d’azione con elementi da videogioco di ruolo, un po’ come la serie The Legend of Zelda: esploriamo il mondo del videogioco, sconfiggiamo nemici nei suoi “dungeon” e troviamo nuovi oggetti che ci danno nuove abilità utili per la nostra missione. Ma qua interpretiamo due bambine armate di fantasia e di biciclette alla ricerca di un leggendario tesoro, e il videogioco rinuncia agli elementi meccanicamente più complessi del genere per concentrarsi su immediatezza, narrazione e grafica (ispirata ai libri illustrati per bambini). Knight and Bikes unisce una gioiosa e perfetta rappresentazione dell’infanzia e delle sue avventure immaginate a una certa nostalgia, la nostalgia delle cose passate, della vita prima di cambiamenti inevitabili. È giocabile in solitaria, passando da un personaggio all’altro, ma è pensato soprattutto per condividere l’avventura con un’altra persona (sia sullo stesso computer o console sia online). Knights and Bikes è disponibile per PC, Mac, Linux, Nintendo Switch e PlayStation 4 (in inglese).

Night in the Woods

Night in the Woods. Immagine: Steam

Night in the Woods di Infinite Fall e Finji è un’avventura narrativa ambientata in un mondo di animali antropomorfi. Noi interpretiamo la gatta Mae, che ha mollato il college e ha deciso di tornare nella sua città natale e dai suoi vecchi amici. Ma uno di loro è scomparso mentre Mae era via, la protagonista ha strani sogni e cose ancora più strane sembrano accadere di notte nei boschi. Night in the Woods è una storia un po’ triste ma positiva sul fallimento, sul restare indietro mentre tutti sembrano essere cresciuti e sulla difficoltà di andare avanti quando si sta male. È disponibile per PC, Mac, Linux, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One (in inglese). Per PC, Mac e Linux sono disponibili anche due piccoli videogiochi gratuiti legati alla sua storia: Lost Constellation e Longest Night.

Per giocare tutti insieme

C’è qualcosa di estremamente potente in una certa forma di stupidità giocosa e collettiva. Attenzione, non quella che ci spinge a diffondere bufale inutili su WhatsApp; ma quella che sfida ed esorcizza l’eccessivo rigore, per riscrivere spazi e ruoli sociali. Bonus: se il vostro coinquilino non sta ancora prendendo sul serio la situazione, questi videogiochi sono un buon modo per farlo restare in casa con voi.

Monster Prom

Monster Prom. Immagine: Steam

Monster Prom di Beautiful Glitch e Those Awesome Guys è un simulatore di appuntamento multiplayer. In un liceo di mostri adolescenti è quasi l’ora del ballo di fine anno, ma i protagonisti non hanno ancora un appuntamento fissato per la grande serata e nelle ultime tre settimane disponibili dovranno quindi approfittare di lezioni e attività extracurriculari (capaci di migliorare le loro capacità) per trovare il mostro perfetto con cui uscire, tra poltergeist amanti di droga e feste, demoni litigiosi, vampiri hipster, uomini lupo che si comportano come dolci cagnoloni e dispotiche principesse sirena. Divertentissimo, sempre sopra le righe, pieno di belle illustrazioni e inclusivo verso la comunità LGBTQ+, Monster Prom può essere giocato sia in solitaria sia con altre persone (fino a 4, anche online) e—siccome è a turni—basta una sola tastiera (o un solo controller) per giocare tutti insieme sullo stesso computer. Monster Prom è disponibile per PC, Mac e Linux (in inglese).

Snipperclips

Snipperclips. Screenshot dell’autore

Snipperclips di SFB Games e Nintendo è un simpatico e colorato puzzle in cui chi gioca deve sovrapporsi agli altri personaggi per tagliuzzarli (tranquilli, per farli tornare all’aspetto originario basta premere un tasto) e modificarne così la forma in modo che possano interagire con l’ambiente e risolvere i vari enigmi del gioco. La cooperazione diventa così duplice: è necessario l’intervento di un’altra persona per assumere la forma necessaria (per esempio per diventare concavi e poter così catturare una palla) ed è poi necessaria ulteriore collaborazione per agire sul mondo del gioco all’unisono e completare i vari livelli. È pensato soprattutto per giocare in due, ma ha una apposita modalità per quattro persone e se ve lo siete perso al momento del lancio di Nintendo Switch—e siete in casa in compagnia (anche e soprattutto di bambini)—è l’occasione di recuperarlo. Snipperclips è disponibile su Nintendo Switch (in italiano).

Per chi non è ancora adulto

Se siete genitori chiusi in casa con i figli, o avete fratelli o sorelle più piccoli di voi che pretendono la vostra attenzione, questi videogiochi fanno per voi. Poi, nulla vi vieta di giocarli anche se siete maggiorenni senza minorenni intorno, ovviamente.

Noah’s Ark: Animalibrium

Noah’s Ark: Animalibrium. Immagine: YouTube

Trovare videogiochi veramente adatti ai bambini è spesso sorprendentemente difficile, ma Noah’s Ark: Animalibrium di Giulia Olivares e Giordano Scalzo soddisfa tutti i requisiti: nessuna condizione di fallimento (nessun “game over” insomma), nessun punteggio da rispettare o superare, nessun bisogno di saper leggere, controlli semplici e intuitivi (si usano le dita) e nessun aggressivo sistema di monetizzazione (il primo livello è gratis, gli altri sono acquistabili da una persona adulta verificata da un sistema di parent control). L’obiettivo del videogioco—ambientato in vari luoghi durante il diluvio universale—è far salire tutti gli animali abbarbicati in cima alle colline su una barchetta e portarli in salvo, ma questa è solo una scusa per combinare grandissimi disastri tentando di impilare tutte le coloratissime bestiole l’una sopra l’altra (e non vi preoccupate se cadono in acqua, anzi scoprite cosa succede!). Ispirato ai giochi analogici in legno, Noah’s Ark: Animalibrium recupera una giocosità sincera da cui dovrebbero imparare molti videogiochi “per grandi” ed è disponibile per iOS (in italiano).

Muddledash

Muddledash. Screenshot dell’autore

Muddledash di slampunks e PQube è un videogioco di corse pensato per essere giocato in compagnia (e dà il meglio quando si sfidano contemporaneamente quattro persone). I personaggi sono dei simpatici polpetti che devono superare un percorso per arrivare a una festa di compleanno, ma c’è un problema: hanno un solo regalo, e solo il primo che lo porterà a destinazione farà bella figura! All’aggressività dei videogiochi competitivi che si danno arie da sport, Muddledash sostituisce l’allegria del giocare insieme, e alla fine non importa chi vince, perché alla festa i polpetti saranno tutti insieme, tutti sorridenti e pronti a divertirsi. Muddledash è disponibile per PC, Mac e Nintendo Switch (in italiano).

Per farvi compagnia mentre lavorate

Se non siete giocatori accaniti, ma l’idea di una finestra su un mondo sconosciuto e affascinante (che vive con un ritmo arbitrario e imprevedibile) in questo momento vi dà conforto, ecco un paio di giochi che vi offrono esattamente questo.

Mountain

Mountain. Immagine: Steam

Mountain di David OReilly e Double Fine è una montagna sospesa nel cielo, generata da un algoritmo al primo avvio del videogioco e pronta a restare a farvi compagnia in una finestra mentre lavorate da casa. Mountain non offre un’interattività tradizionale: la montagna vive il suo ciclo attraverso le stagioni indipendentemente da noi che la osserviamo mentre cambia e mentre giganteschi oggetti la colpiscono precipitando dallo spazio, ma ogni tanto attira la nostra attenzione per condividere i suoi pensieri, e premendo i tasti del nostro computer è possibile comporre per lei musiche capaci di influenzarne la vita. Un videogioco per meditare sul rapporto tra umano e non umano. Mountain è disponibile per iOS, PC, Mac e Linux.

The Longing

The Longing. Screenshot dell’autore

In The Longing di Studio Seufz e Application Systems Heidelberg il fedele servitore del re del sottosuolo deve aspettare che il suo signore riacquisti i suoi poteri, ma l’attesa durerà ben 400 giorni. 400 giorni reali (anche se potremo trovare il modo per accelerare o rallentare il tempo). Senza obiettivi prefissati, guidiamo il servitore nell’esplorazione di questo regno solitario di cui pare essere l’unico abitante, trovando oggetti con cui ammobiliare e magari ampliare la sua stanzina e scoprendo i segreti di sotterra. The Longing è pensato per restare aperto in finestra—giorno per giorno, mentre si fa altro—aspettando che il protagonista raggiunga passo passo la destinazione che abbiamo deciso o guardandolo mentre legge un libro o scava nelle profondità terrestri. Non è un gioco sempre allegro (e non tutti i suoi possibili finali sono felici), ma il suo buffo e un po’ sfortunato protagonista è una piacevole compagnia, e anche voi potrete farlo sentire meno solo. The Longing è disponibile per PC, Mac e Linux (in italiano).

Segui Matteo su Twitter: @ilsignorm