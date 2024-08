I creatori di ‘Myst’ hanno pubblicato il trailer di un nuovo videogioco

La casa di sviluppo Cyan Inc. — che ha dato i natali a videogiochi punta-e-clicca cult degli anni Novanta come Myst, Riven e al recente successore spirituale del genere, Obduction — ha appena annunciato di star lavorando a un nuovo gioco, intitolato Firmament. Per “annunciato,” intento dire che giovedì hanno postato un trailer da due minuti sulla loro pagina Facebook e sul loro canale YouTube, come se nulla fosse. A soli due anni dall’uscita di Obduction — e dopo 25 da quella di Myst — chi se lo aspettava?

Myst è considerato da giocatori e accademici di settore uno dei prodotti più interessanti nella storia dei videogiochi: non solo per gli sforzi tecnici d’avanguardia che lo hanno caratterizzato, ma anche per come ha, di fatto, contribuito a definire il concetto di immersione nei mondi virtuali. Per molti giocatori, la serie ha rappresentato una rivoluzione dell’immaginario videoludico dell’epoca — il tutto con un mucchio di ingranaggi bizzarri, animali semi-mitologici, villaggi misteriosi, viaggi in hyperlink e linguaggi inventati di sana pianta.

A giudicare dal trailer del nuovo titolo di Cyan Inc., Firmament — come Obduction prima di lui — sembra mantenere fede all’immaginario che ha reso i designer Rand e Robyn Miller veri guru dei videogiochi. L’ambientazione che intravediamo ha ancora una volta un sapore steampunk, mentre una voce malinconica introduce una nuova storia di mistero che — come ospiti temporanei — siamo chiamati a indagare. E lo “schermo nello schermo” su cui compare il titolo del gioco alla fine potrebbe essere un accenno alla natura meta-linguistica che ha contraddistinto tutti i titoli Cyan Inc.

Ma, al netto delle suggestioni offerte dal trailer — simboli su portali da decifrare, uno spirito che ci offre consigli, un cubetto volante che ci guida —, non si sa ancora molto altro su Firmament. La descrizione sotto il video pubblicato su YouTube lascia intendere che si tratterà di un gioco sviluppato per VR. Non è certo se sarà giocabile solo in questa modalità o se, come è stato per Obduction — uscito nel 2016 dopo tre anni dal lancio della campagna Kickstarter — gli sviluppatori lasceranno scegliere ai giocatori come immergersi nelle ambientazioni del gioco.

“Niente è come sembra,” si legge nella descrizione post su Facebook di Cyan Inc. Vero: siamo a febbraio e io mi sento come se fosse Natale.