Vieni ad ascoltare quale sarà il futuro della “società 5.0” a TEDxRoma 2019

Manca pochissimo al ritorno di TEDxRoma, l’atteso appuntamento annuale con il format dei TED Talk nella capitale. Il titolo di questa sesta edizione, di cui VICE Italia è media partner, sarà “Society 5.0 – A Human Centric Future”. I biglietti sono disponibili a questo link.



Il 4 maggio, sul palco del Roma Convention Center “La Nuvola”, 16 speaker internazionali e italiani affronteranno per la prima volta in Italia il concetto di Society 5.0, ovvero l’evoluzione della nostra società verso un utilizzo consapevole delle tecnologie di frontiera. Una sfida che pone l’uomo al centro, in stretta relazione con una nuova formula di progresso ancora tutta da comprendere o inventare.

Nella line-up di TEDxRoma 2019 ci saranno esperti provenienti da India, Emirati Arabi, Giappone, USA, Regno Unito, Europa e Italia. Tra loro anche il biologo evoluzionista Menno Schilthuizen, fondatore dell’organizzazione Taxon Expeditions, che a VICE ha parlato di come le città del futuro dovranno ideare nuove forme di coabitazione tra specie animali e vegetali, e Kate Devlin, specializzata in A.I. e interazione tra uomo e computer, che ci ha raccontato le nuove frontiere dell’intersezione tra sessualità umana e robotica.

Tra gli ospiti anche l’ex membro esecutivo del Consiglio per la Politica Scientifica e Tecnologica giapponese Yuko Harayama, ideatrice del concetto di Society 5.0 e Joana Baptista, diciassettenne già fondatrice di tre start up, un podcast e una rivista; l’italiano Michelangelo Pistoletto, artista di fama mondiale sin dagli anni ‘60 ed esponente dell’Arte Povera; Drew Silverstein, fondatore di Amper Music, tra gli under 30 più influenti del mondo nel campo musicale nel 2018 secondo Forbes; e ancora l’economista indiano Ashoka Mody, professore associato presso l’Università di Princeton, noto anche per il libro “Eurotragedy: A drama in nine acts”.



“La trasformazione digitale della nostra specie è oggi il tema centrale su cui porsi le domande e orientare le scelte di come dovrà essere la società del futuro,” ha spiegato Emilia Garito, esperta di Open Innovation e Intelligenza Artificiale, curatrice di TEDxRoma e fondatrice di Quantum Leap IP. “Si sente sempre più la necessità di esplorare queste sfide per fronteggiare le derive sociali ed economiche del nostro tempo. Il sistema uomo-macchina deve essere ripensato per rimettere l’uomo al centro degli obiettivi e delle scelte”.



A 500 anni dalla creazione dell’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, dunque, si torna a parlare della centralità dell’essere umano nell’universo per guardare al futuro. L’universo è quello tecnologico, luogo in cui l’individuo deve essere protagonista, imparando a trasformare in suo favore le evoluzioni di fronte alle quali è da sempre stato posto innanzi, come sfide e frontiere del progresso, umano, scientifico e sociale.



