Vince Staples ha dato ad R. Kelly del “pedofilo molestatore”

Come saprete, la settimana scorsa si è svolto il primo dei due weekend del festival di Coachella, in California. Vince Staples, un rapper che da queste parti apprezziamo molto, è stato intervistato dopo la sua esibizione dagli organizzatori del festival durante un live stream. All’inizio andava tutto bene: Staples, che solitamente non si trattiene molto al microfono, scherzava e rideva assieme all’intervistatrice come se nulla fosse. Poi ha chiamato R. Kelly “un cazzo di pezzo di merda” e un “pedofilo molestatore”, riferendosi alle inchieste sulla sua persona pubblicate negli ultimi mesi.

“Ho ancora un anno di libertà vigilata. Quando avrò finito mi metterò a infrangere limiti di velocità—roba seria”, ha detto Staples. Quando l’intervistatrice ha risposto suggerendogli di restare in libertà e non finire di nuovo in prigione, Vince ci ha dato dentro:

Videos by VICE

Non finisci in prigione se sei un personaggio dello spettacolo nero. Solo se sei un gangsta rapper nero. Io voglio cambiare il sentiero su cui sto camminando. Pensaci: R. Kelly non è mai finito in prigione, ed è un cazzo di pedofilo molestatore. È un pedofilo molestatore, e piscia addosso alla gente e non sa né leggere né scrivere, e non è andato in prigione. Io sono una buona persona. R. Kelly è un cazzo di pezzo di merda. Quindi, se quel pezzo di merda di R. Kelly non è andato in prigione per essere un pedofilo molestatore che piscia addosso alla gente e per essere al centro di un’organizzazione che traffica esseri umani ad Atlanta, allora a me non può succedere nulla.

L’intervistatrice, palesemente a disagio a trattare la tematica, ha provato a fermare Staples, dicendo che i suoi commenti l’avrebbero fatta licenziare. Staples non si è tirato indietro: “Perché R. Kelly è un pezzo di merda? Mica lavora qua. Dovevano chiamare R. Kelly a suonare, se gli piace così tanto. Avrebbe pisciato su qualcuno nel pubblico. Perché piscia sulla gente”.

L’intervista è fantastica, in realtà. Staples spiega che la sua pagina su GoFundMe, con cui aveva chiesto di contribuire al suo pensionamento cercando di raccogliere 2 milioni di dollari, era una trovata di marketing pensata dalla sua etichetta, la Def Jam. Parla anche di come risolvere le tensioni razziali del suo quartiere di Los Angeles, Long Beach, e saluta Lil Durk, che è stato appena mollato dalla Def Jam. “Non avrebbero dovuto farlo”, dice.

Segui Noisey su Instagram e Facebook .

Leggi anche: