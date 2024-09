Vinci due biglietti per Astro Festival

Il 24 giugno, al Circolo Magnolia di Milano, si terrà la seconda edizione di Astro Festival—giornata e serata di musica elettronica a cura di DNA Concerti e DNA Dance Department. Da oggi vi daremo l’opportunità di vincere un paio di biglietti per l’evento, uno a persona. Dovete soltanto mandare una mail a festa@vice.com con oggetto Concorso Astro, scriverci dentro il vostro nome e incrociare le dita. Se volete potete anche scriverci qualcosa per perorare la vostra causa. Avete tempo fino alle 18 di mercoledì 21 maggio, cioè una settimana da ora.



A suonare saranno i Moderat (così potete fare tutte le stories con “A New Error” che volete), Dixon (così potete fare come se foste a una sua Boiler Room ma senza neanche la para di dovervi far riprendere tutto il tempo), Gold Panda (così potete oscillare lentamente a occhi chiusi e sentirvi a posto col mondo), Clap! Clap! (così potete prendervi bene per il suo viaggio interstellare di cui vi abbiamo parlato), Daniele Baldelli, Lory D, Dukwa e Abstract. Tutti i dettagli sulla pagina ufficiale dell’evento.



Segui Noisey su Twitter e Facebook.