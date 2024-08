Il vino olandese non fa più schifo, grazie al riscaldamento globale

Anche se sei olandese, è poco probabile che tu conosca dei buoni vini olandesi, mentre di sicuro saprai menzionare almeno sette marchi di birra diversi. Male, perché l’Olanda, in realtà, è un paese vinicolo fenomenale. Grazie ai viticoltori, i vini olandesi si sono fatti strada nei migliori ristoranti, perché il livello di produzione è diventato, e sta diventando, sempre più professionale col passare del tempo. Però, abbiamo un bel debito con il riscaldamento globale.

Mathieu Hulst è un viticoltore e gestisce Apostelhoeve, nella provincia del Limburgo. Suo padre ha iniziato a produrre vino, in quella zona, negli anni ’70. All’epoca, la gente pensava che fosse pazzo. Hulst inizia a produrre sei tipologie di bianchi secchi e due frizzanti nella vecchia fattoria, dove coltiva mele e pere. Il più famoso si chiama Cuvée XII. Il vigneto ha vinto primo, secondo e terzo premio al Prix du Château Maestricht, per il miglior vino del Limburgo nel 2012, varie medaglie a concorsi internazionali e il Cuvée XII Brut, della rivista Winelife Brut, per il miglior vino olandese del 2016. In pratica, sold out ancor prima di brindare.

E secondo gli esperti, il caldo torrido dell’estate 2018 garantirà la miglior annata di vino olandese, fino a oggi. Per saperne di più, siamo andati a trovare Hulst e abbiamo parlato del riscaldamento globale, dei prezzi del vino scandalosamente alti e, se produrre vino è davvero divertente.

MUNCHIES: Ciao, Mathieu. Il tuo vino va, letteralmente, a ruba e non è facile da trovare. Anche il ristorante dietro l’angolo l’ha finito. Come è possibile?

Mathieu Hulst: Sì, abbiamo detto “no” ai nostri clienti più grossi, negli ultimi anni. La KLM ha già chiesto informazioni sui nostri vini, più volte. Ma questo significherebbe vendere grossi importi, grossi quantitativi, e di conseguenza, rinunciare ai consumatori abituali. Dovremmo dire però: “Quest’anno non ce n’è”. E questo non si può fare, non è giusto.

La stessa cosa è successa, quando, il [il quotidiano nazionale olandese] De Telegraaf ha scelto il nostro vino, come il migliore da abbinare agli asparagi. Lo scrittore dell’articolo mi ha chiamato subito. Ero onorato, ma gli ho detto: “Ho una notizia buona e una cattiva. Non ho più quel vino, in particolare. In compenso, posso dirti che l’anno prossimo sarà ancora migliore. “

Non ti spaventa il fatto che qualsiasi cosa tu produca, vada a ruba?

Da un lato, mi rende orgoglioso. Ma quando, recentemente, ho ricevuto un ordine per una cena a cui erano invitati il Re e la Regina, il fatto che avessi esaurito le scorte mi ha distrutto. Fortunatamente, un fornitore, di cui sono amico, mi ha permesso di riacquistarne un po’ da lui.

Perché il vino olandese non è così famoso dappertutto?

Penso che molte persone non sappiano nemmeno che esista una produzione vinicola nei Paesi Bassi. Il che è comprensibile. Se vai fuori a cena una volta ogni tanto e non hai mai bevuto un vino olandese, ti metterà un po’ di ansia, il fatto di ordinarlo. Anche perché è solitamente più costoso. Quindi scegli qualcosa che conosci già. Anch’io farei la stessa cosa, se non fossi preparato.

C’è gente che dice: “Bello questo vino olandese, ma passerà questo hype?

Penso che ci sia stato molto più scetticismo quando mio padre ha iniziato. Anche i miei vicini hanno pensato che non avrebbe mai funzionato, e non posso dire che abbiano avuto torto a pensarlo. Ma ora abbiamo dimostrato che è assolutamente possibile e, anche durante le degustazioni internazionali, finiamo per vincere. Questo sicuramente stimola il nostro ego.

Negli ultimi anni, sono scomparsi circa 388 metri quadrati di vigneti [olandesi]. Sono destinati a restare solo i migliori. E no siamo in buona compagnia, insieme a colleghi che stanno facendo cose straordinarie, come De Kleine Schorre nella provincia di Zeeland e delle suore nella provincia del Brabante.





Ma se è così, perché il vino costa solo 12 euro a bottiglia?

Questa domanda ce la fanno spesso. Se metti il prezzo a 25 euro a bottiglia, la gente finirà per comprare sicuramente un’altra bottiglia. Devi essere realistico al riguardo. Se avessi chiesto il doppio del prezzo, avrei sicuramente venduto il vino, ma per un periodo di tempo più breve. Perché se non c’è differenza di prezzo tra il nostro vino e il vino importato, allora possiamo competere, e così molti ristoranti vogliono lavorare con noi. Anche perché a loro piace che il vino sia olandese.

“Ogni singolo consulente in Europa ha detto che avremmo avuto una bassa resa, per colpa del caldo. Mentre, invece, abbiamo avuto il miglior raccolto di sempre”

L’ottima annata del vino si deve al riscaldamento globale, che ci ha regalato l’estate più calda di sempre?

Non sto dicendo nulla di definitivo, OK? Perché dobbiamo ancora fare il vino. Ma gli ingredienti sono buoni, tutto è super sano, non c’era uva ammuffita e il volume era incredibile. È un po’ strano, perché ogni singolo consulente in Europa ha detto che avremmo avuto rendimenti minori a causa del caldo. E, invece, non ho mai visto un rendimento migliore in Europa. Abbiamo esaurito molto rapidamente lo spazio. Fortunatamente, l’ho subito capito e mi sono procurato delle casse extra. Poco dopo, erano tutte finite anche quelle. In primo luogo poi misuri la quantità di zucchero per determinare la qualità del vino. Questo è stato un anno molto secco, quindi tutto ciò che ottieni dal terreno sarà più concentrato. E in questo momento, quando assaggio, noto un’alta concentrazione e questo è molto promettente.

Quindi, sapevi già che avresti avuto un’ottima resa durante i mesi estivi?

Allora, un po ‘di pinot grigio lo abbiamo usato per il vino da dessert. Ma per ottenere la giusta percentuale di zucchero, hai bisogno di muffa nobile. Dato il clima secco, e i grappoli d’uva che si sono ammorbiditi in fretta, ho deciso di iniziare prima la raccolta. Quando ho raccolto [le uve], contenevano 308 grammi di zucchero per litro. È incredibile. Sapendo che Chateau d’Yquem, uno dei migliori vini da dessert, viene raccolto a 353 grammi di zucchero per litro, ci siamo andati molto vicini. Sono numeri strani in Olanda, perché di solito non si va mai così alto. In definitiva, avremmo potuto procedere prima.

Quindi, il segreto del tuo vino risiede nell’equilibrio dell’acidità?

Penso che grazie a queste acidità, i nostri vini e quelli degli altri paesi del Nord, in genere quelli del clima freddo, siano molto popolari. È anche grazie al suolo del Limburgo. Qui abbiamo il loess, un terreno roccioso ricco di minerali, e al di sotto si trova la marna, che contiene il 98 % di calcio. Assapori quella sensazione minerale nel formicolio dei vini. E quando il vino invecchia un po ‘, lo strato di pietra [marl] aggiunge sfumature affumicate.

Sono stato a una degustazione di vini di recente, dove ho parlato con il proprietario di un’altra azienda vinicola. Ha detto: “Le temperature salgono e scendono. Ma non ci condiziona davvero. Per noi si tratta di fare del buon vino “. Fondamentalmente, stanno negando che esiste il riscaldamento globale.

Certo. Qual è l’alternativa? Il riscaldamento globale ti dice qualcosa sulla qualità futura del vino. Te ne accorgi, quando vai in giro per le parti più ricercate del paese, a livello vinicolo. In passato, i peggiori vigneti erano situati nei terreni più alti e più freddi. Oggi, le cose migliori sono lì. Stanno facendo tutti i tipi di test, su altre varietà di uva e sulla clonazione. Quindi è sicuramente un fattore per loro.



La siccità dell’anno scorso ha costretto i supermercati ad aumentare i prezzi. In quali altri modi il consumatore noterà gli effetti del riscaldamento globale?

Questo non vale solo per il vino, ma per tutti i prodotti alimentari. All’inizio credo che le cose andranno benissimo in Europa e Nord America, ma dopo andranno molto male. Gran parte delle terra diventerà inabitabile e tutte quelle persone che ci vivono, fuggiranno. Puoi iniziare a giocare, come fa Trump, ma sarebbe meglio non farlo quando la gente è in difficoltà. [Nota del traduttore: Penso che si riferisca alla chiusura dei confini, ma ovviamente non posso essere sicuro al 100%]

Una volta che il riscaldamento globale avrà colpito…saremo capaci di produrre vino?

Il vino è solo un prodotto che dà piacere. L’industria del vino dovrà migrare, non penso che ci sia un altro modo. Secondo le leggi europee, ai paesi nordici è permesso di capitalizzare, il che tradotto, significa che possono aggiungere zucchero, per raggiungere il corretto contenuto alcolico. Nei paesi più caldi è consentita l’acidificazione. Ora, i paesi del Nord hanno ottenuto il permesso di iniziare l’acidificazione. Immagina cosa significa per i paesi del sud.

C’è qualche speranza?

Nel Bordeaux stanno ricercando nuove varietà di uva, che prospereranno nel clima di oggi e del futuro. Si sta già producendo il nuovo vino, ma ci vorranno dieci anni prima che i viticoltori utilizzino queste uve. Sospetto siano questi, le soluzioni che verranno trovate.

Le cose quindi potrebbero andare bene nei prossimi anni in Olanda?

La gente non si rende conto di quanto velocemente avvenga il cambiamento climatico. Per i vitigni classici è una situazione favorevole, ma per gli ibridi, una specie di porto sicuro, mi aspetto che siano gli ultimi 10 anni.

“Strisciare quando ci sono 35° C, piove o gela, non è divertente Non mi piace molto. Quando qualsiasi persona mi dice che “fare vino è la cosa più bella che c’è”, rispondo che non è vero”

Hai detto, a un altro giornalista, che fare vino non è divertente…

No, non lo è. Strisciare quando ci sono 35° C, o farlo mentre piove o gela, non è divertente. Non mi piace molto. Quando qualcuno mi dice che “fare vino è la cosa più bella che c’è”, rispondo che non è vero. Non puoi dire che è il miglior lavoro al mondo. Non ha senso. Tutto ciò che concerne il bere vino, quello sì che è divertente. Diciamo che vale la pena fare dei sacrifici.

Un sacrificio, come quando aspetti un bambino?

Sì, esattamente. Te la ruberò.

Questo articolo è apparso originariamente su Munchies NL.

