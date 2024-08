Visitare la spiaggia di “The Beach” mi ha rovinato tutto

Fin dal primo minuto di visione, quando ero piccola, mi sono innamorata di The Beach di Danny Boyle, e ho desiderato ripercorrere le spiagge bianche su cui si avventura Leonardo DiCaprio. Perciò immaginerete la mia felicità quando, ormai trentenne, mi sono ritrovata a pochi minuti dall’isola. Non mi ero preparata in alcun modo, né avevo fatto ricerche, perché non pensavo ce ne fosse bisogno.



Il film è stato girato a Maya Bay sull’isola di Ko Phi Phi, in Thailandia, a circa 10mila chilometri dalla mia terra natia, la Danimarca. Il viaggio è stato lungo, ma ero sicura che ne sarebbe valsa la pena. Quando sono arrivata alla banchina da cui sarebbe partita l’escursione, mi hanno detto che insieme a me si sarebbero goduti questa visita “in solitaria” altri 22 turisti. Ci hanno consegnato un braccialetto rosso e ci hanno chiesto di tenerlo al polso per tutto il tour.

Ci hanno poi presentato la nostra guida, Somporn, un uomo basso e severo che camminava velocissimo e urlava contro chi rimaneva indietro. Con i nostri giubbotti salvagenti arancioni indosso, ci siamo accalcati sul motoscafo che ci avrebbe condotti alla famosa spiaggia. Mentre ci avvicinavamo, ho subito riconosciuto i promontori che incorniciano la baia. Il mio cuore ha saltato un battito. Ma in un attimo la mia attenzione è stata catturata dalla folla oceanica sulla spiaggia.

Quando finalmente siamo riusciti a trovare un posto per ormeggiare la barca, tra le altre 10mila, Somporn ha urlato, “Quaranta minuti, poi tornate alla barca.” Poi ha fischiato con un fischietto e urlato, “Via!” Siamo sciamati in spiaggia cercando di non calpestarci a vicenda, ciascuno con il suo selfie stick in mano, per immortalarci in un momento speciale, di pura pace.



Sono finita nel mezzo di un gruppo piuttosto concitato, e ho dovuto davvero contorcermi per provare a scattare una foto in cui non figurassero altre cento persone. Non ce l’ho fatta.

Quaranta minuti dopo, Somporn ha di nuovo soffiato nel suo fischietto. Ho raccolto le mie cose e zigzagato tra quell’orda di esseri umani inondati di crema solare, ognuno diretto in una direzione diversa. Sono riuscita a perdere le infradito nella baraonda, ma non mi sono fermata perché Somporn aveva reso molto chiaro il fatto che non avrebbe esitato a lasciare lì i ritardatari. Qualche minuto dopo, eravamo già in mare aperto—i miei sogni d’infanzia si facevano sempre più lontani alle nostre spalle.

