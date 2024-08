Dentro la vita turbolenta di un famoso critico gastronomico

Questo articolo è apparso precedentemente su MUNCHIES Olanda



Qualche mese fa Mac van Dinther ha festeggiato i suoi vent’anni di carriera critica. Bazzica l’ambiente da così tanto tempo che non solo è il critico più esperto e noto d’Olanda, ma è anche il più temuto. Ogni settimana nel corso degli ultimi due decenni ha setacciato il suo paese alla ricerca di piatti innovativi, ingredienti sorprendenti ed esperienze uniche. Dopo aver mangiato, scrive, e poi condivide le sue misurate osservazioni con i lettori del quotidiano nazionale olandese de Volkskrant.

Farti pagare per cenare fuori potrebbe sembrare il lavoro perfetto, ma non è proprio tutto qui. MUNCHIES ha parlato con Mac van Dinther di chef con problemi di gestione dell’ira, di tutti i modi in cui hanno tentato di corromperlo, e di che trucchi usa per cercare di rimanere anonimo.

MUNCHIES: Come sei diventato un critico culinario?

Mac van Dinther: Venticinque anni fa ho cominciato a scrivere, sempre sullo stesso quotidiano, di socioeconomia — cose come il mercato del lavoro e l’assegno di disabilità. Ma nel tempo libero potevo fare quello che volevo. Prendevo gli inviti alle degustazioni o alle aperture dei ristoranti che nessuno voleva e poi ci scrivevo qualche riga. All’inizio i miei colleghi mi prendevano in giro, ma allora sui media si parlava davvero poco di cibo. Alla fine, sia i colleghi che il pubblico del giornale si sono sempre più interessati alla ristorazione. Hanno cominciato a passarmi automaticamente gli inviti, e ci ho costruito sopra una carriera.

Hai festeggiato di recente i tuoi vent’anni da critico culinario. Pensavi di durare così a lungo nella professione?

Be’, era quello che volevo. Dal primo giorno ho detto al mio caporedattore che non solo sarei stato il critico più magro della storia, ma anche il più longevo. Sono sicuro della seconda cosa, della prima non così tanto.

Pensi di essere anche il più temuto?

Ah, dipende dallo chef a cui chiedi. Funziona che un ristorante di una cittadina ha forse più paura della stampa locale, mentre un ristorante i cui clienti leggono il Volkskrant ha più paura di me. Altri, di me se ne sbattono proprio.

La tua faccia è abbastanza ignota al pubblico. Come sei riuscito a mantenere un relativo anonimato?

Mi ci sono impegnato, non mi sono mai fatto fare foto come molti altri critici. E poi non vado agli eventi, giusto a un paio di presentazioni della guida Michelin. Comunque, cerco di volare basso.

Come fai a non farti riconoscere quando entri in un ristorante?

Prenoto sotto falso nome, porto qualcuno con me, e cerco di farmi i fatti miei. Questo è tutto. Metto il bloc-notes di fianco al piatto. Quando un cameriere mi chiede cosa scrivo, rispondo, “Mi appunto sempre quello che mangio”. È la verità. Se insistono, gli dico che non sono fatti loro. A volte si arrabbiano perché pensano che gli stia rubando le ricette.

Ti sei mai mascherato?

No, non lavoro per i servizi segreti, sono un critico culinario. Mi rifiuto di mascherarmi.

“Se so per certo di essere riconosciuto dallo staff, questo ha effetto sulla mia recensione. Le mie aspettative saranno leggermente più alte.”

Alcuni critici mentono sul lavoro che fanno, quando incontrano persone nuove…

Io dico che faccio il giornalista, e se continuano a pressarmi, gli dico che faccio il critico per de Volkskrant. A volte mi rispondono “Ooh, ma sei quel Mac van Dinther.” Non è un segreto, amici e famiglia sanno cosa faccio.





Succede che ti riconoscano “sul lavoro”?

Certo. Una volta mi hanno accolto all’ingresso di un ristorante dicendomi, “Buonasera signor van Dinther, a che nome ha prenotato questa sera?” Probabilmente il miglior benvenuto della mia vita. Ovviamente preferisco rimanere anonimo perché voglio vivere la stessa esperienza degli altri clienti. Non voglio nessun trattamento speciale. So benissimo che se lo staff mi riconosce, sarò meno buono. Mi aspetterò qualcosa di più.

I ristoratori fanno una “caccia ai critici”, per riconoscervi?

Ho sentito dire che i grandi ristoranti tengono le foto dei critici più noti in cucina. Ma penso che succeda soprattutto all’estero. In Olanda non tanto.





Cosa fanno, una volta che ti hanno riconosciuto, per assicurarsi che tutto vada bene?

Be’, di solito mi continuano a portare vino, anche vino costosissimo che non ho chiesto. Una volta mi hanno servito del vino della cui straordinarietà mi sono immediatamente accorto. Ho guardato sulla carta, e costava 150 euro la bottiglia. Una bottiglia così non è solitamente consigliata per gli abbinamenti con il cibo. Sono trucchetti di cui ti accorgi subito. Uno chef un’altra volta insisteva per non farmi pagare quello che avevo bevuto — ridicolo. Ho detto, “Senti, paga il giornale, non io”. Ma lui insisteva. Cosa avrei dovuto fare? Non potevo mettergli un coltello alla gola.

“Una volta uno chef arrabbiato ha scritto una lettera al caporedattore dopo una recensione sfavorevole, chiedendo in pratica che venissi licenziato”

Qual è la risposta più memorabile che hai ricevuto, dopo una recensione?

Non mi rispondono spesso, a volte magari un’e-mail carina dopo una recensione positiva. Ma una volta, uno chef arrabbiato ha scritto una lettera al caporedattore dopo una recensione sfavorevole, chiedendo in pratica che venissi licenziato. Il tono era tipo, “Chi si crede di essere il vostro critico? Non sa di che parla.” Gli ho mandato una risposta amichevole, “Senti, faccio questo lavoro da vent’anni, sono abbastanza certo di sapere di cosa parlo. Invece che prendertela con me, usa queste energie per migliorare i tuoi ristoranti. I clienti apprezzeranno.”

Che cosa hai imparato in questi vent’anni?

Più cose scopro su cucina e cibo, meno netto divento. In passato ero più duro. Ora penso spesso: chi sono io per dirlo?

Vai mai fuori a cena per divertimento?

Sì, ma a volte succedono cose strane. Per esempio, una volta io e mia moglie volevamo andare a cena al ristorante di un amico. Ma dato che era tutto pieno, lui ci ha prenotato un tavolo in un altro posto. Gli ha detto chiaramente che non ero lì per scrivere una recensione, ma comunque lo staff quando siamo arrivati era molto nervoso — ci riempivano i bicchieri fino all’orlo e continuavano a parlare. Non troppo divertente.

Hai qualche consiglio per i critici in erba?

No. Dovete fare da soli. È il modo migliore per imparare.