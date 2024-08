Il ragazzo russo rimasto ‘intrappolato’ in un reality in Cina

In un talent show in cui i concorrenti competono per diventare membri di una boy band, ti aspetti di vedere persone che cercano di guadagnarsi il favore del pubblico cantando e ballando meglio che possono.

Ma Vladislav Sidorov, un 27enne russo che è finito per sbaglio in un contest per idol in Cina, è diventato la star dello show per una ragione completamente diversa: il suo disperato desiderio di tornare a casa.

Sidorov, che risponde al nome d’arte Lelush, ha fatto breccia nei cuori di centinaia di migliaia di spettatori del talent show cinese Chuang 2021 grazie alla sua aria distaccata e al suo apparente disinteresse per la fama. Saltava imperterrito le prove di canto e pregava gli spettatori di farlo arrivare ultimo nelle votazioni online, così da essere eliminato.

Ma, poiché il destino è beffardo, la riluttanza di Lelush ha conquistato il pubblico. Divertendosi a guardare la sua dolorosa scalata verso la gloria, i fan si sono organizzati per votarlo affiggendo addirittura dei cartelloni pubblicitari nelle più grandi città del Paese. Il loro sostegno ha fatto sì che Lelush raggiungesse persino la finale.

Negli ultimi anni una marea di idol show modellati sui programmi tipici della Corea del Sud ha conquistato la Cina. Chuang 2021, prodotto dal colosso tech Tencent, è stato il primo a reclutare concorrenti internazionali, tra cui persone provenienti da Stati Uniti, Giappone e Tailandia.

Lelush è un modello originario di Vladivostok, parla fluentemente il cinese e da anni frequenta la Cina. Quando è scoppiata la pandemia di COVID-19 all’inizio del 2020, stando a un’intervista rilasciata dal suo agente Ivan Wang al sito cinese Yuli, non è riuscito a rientrare in Russia.

Prima dell’avvio delle riprese per Chuang 2021 su un’isola artificiale nella provincia di Hainan, Wang, uomo d’affari di Hong Kong, aveva chiesto a Lelush di insegnare cinese a due concorrenti giapponesi rappresentati dalla sua agenzia.

Quando Lelush è arrivato sull’isola, però, i produttori hanno visto del potenziale in lui e l’hanno convinto a unirsi allo show. Lelush ha acconsentito perché voleva “provare una nuova vita,” ha detto nelle interviste.

Lelush dice di essere felice di trovarsi senza lavoro dopo aver partecipato al talent show. Foto: Weibo

Si è pentito della sua decisione non appena è iniziata la competizione con gli altri 89 concorrenti, con cui viveva in un dormitorio sovraffollato, senza il permesso di usare i telefoni personali. La selezione è durata quattro mesi e prevedeva l’ingresso in una nuova boy band con 11 componenti. Non è chiaro che tipo di penalità avrebbe affrontato scegliendo di ritirarsi dalla gara, ma secondo gli spettatori Lelush non poteva permetterselo per questioni di obblighi contrattuali.

Quando è stato inserito nel “Gruppo F”, sigla che indica che le sue capacità di ballo e canto erano tra le peggiori, Lelush ha detto “F sta per ‘freedom’, e io dovrei essere libero di tornare a casa.”

Ma questa sua riluttanza è esattamente ciò che ha reso Lelush popolare.

Sui social media, tra i meme sulla vita miserabile di Lelush come pop star emergente, molti dicono di rivedersi nel giovane russo—incastrati in contratti ai limiti dello sfruttamento, costretti ad accettare lavori che non vogliono e alla continua ricerca di modi per evitare la fatica del lavoro.

Per Tainn Na, una vlogger del mondo dell’intrattenimento che vive a Shenzhen, molte delle persone che hanno votato per Lelush erano entusiaste all’idea di avere controllo sulla vita lavorativa di un’altra persona. “In questo show i dipendenti sono diventati il capo e hanno avuto la possibilità di sfruttare gli altri. Hanno potuto vivere in prima persona il lato ‘divertente’ del capitalismo.”

Alcuni utenti sui social media dicono di adorare Lelush perché il suo rifiutarsi di lavorare sodo è simbolo della resistenza passiva alle pressioni sociali che impongono di stare al passo col resto del mondo.

Lelush is surrounded by fans as he leaves the airport of Haikou, Hainan province on Monday. Photo courtesy of Lydia Lyu

Ma per Lelush non c’è stato niente di divertente.

“Ho paura,” ha detto in una puntata, dopo aver saputo di essere finito alla decima posizione proprio prima della finale. I primi 11 concorrenti avrebbero formato una boy band alla fine dello show.

“Sono convito che [i fan] rispetteranno il mio desiderio di non far parte del gruppo. Sono convinto che sappiano che esistono limiti che non si possono superare.”

Dopo il discorso disperato di Lelush, il suo fan club ha allentato la presa e detto che avrebbe smesso di organizzare votazioni di massa per la star. Il suo punteggio è rapidamente scivolato alla 17esima posizione. Alla fine dell’ultima puntata, Lelush, finalmente escluso, è tornato nel backstage felice.

“Grazie a tutti per il supporto. Finalmente posso smettere di lavorare,” ha detto Lelush in un post su Weibo.

I fan si sono congratulati con lui, ma molti dicono di essere comunque tristi.

“Lelush ha potuto mettere fine alle sue fatiche, ma io devo comunque andare al lavoro domani,” ha detto un commentatore.