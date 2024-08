In Corea del Nord c’è internet, ma lo usano i ricchi per Facebook e porno

La Corea del Nord è nota per essere uno dei paesi più isolati al mondo, per le sanzioni internazionali che subisce e per la dittatura alla quale è sottoposta.

Eppure i cittadini delle classi più abbienti riuscirebbero lo stesso a controllare i loro like su Facebook o a guardare del porno.

Stando a un nuovo report pubblicato dalla firm di intelligence Recorded Future, l’accesso a internet sarebbe un benefit molto più accessibile, fra i nordcoreani, di quanto immaginiamo. Un lusso per ricchi, ma comunque accessibile.

“Spesso ce lo immaginiamo come un paese isolato,” spiega Sheena Chestnut Greitems, esperta di Corea del Nord e fellow della Brookings Institution. “Ma in realtà non si tratta di isolamento totale.”

