A quanto pare, FIFA 19 avrà una modalità ‘Survival’

Che il mondo dell’intrattenimento video-ludico vada di pari passo con quello dell’intrattenimento vero e proprio è ormai un dato di fatto, e che FIFA abbia surclassato PES — anche perché, tra le mille ragioni, è il gioco preferito dei cosiddetti youtuber — è un ulteriore dato di fatto.

Se escludiamo il FUT — ovvero FIFA Ultimate Team, la modalità online introdotta nel 2009 che consente di costruire la propria squadra con le figurine dei migliori giocatori del mondo —, però, negli ultimi anni non ci sono stati molti passi del gioco della EA Sports verso modalità pensate ad hoc per chi fa del gameplay il proprio core business.

L’edizione del gioco in arrivo fra 57 giorni, invece, pare voler aggiungere una sezione che sembra disegnata proprio addosso ai video di personaggi come lo youtuber JRohn7 — se rimaniamo dentro i confini italici.



Stando ad alcune voci scaturite dopo un mezzo leak fatto da una rivista tedesca di settore, infatti, EA Sports avrebbe deciso di pescare a piene mani da uno dei titoli “vintage” più amati della compagnia, ovvero FIFA Street. In queste ore in molti stanno parlando di modalità “survival” per alludere alla modalità “Last Man Standing” che non si vede su un simulatore di calcio proprio dal lontano 2005.



Dans le mode personnalisé une des règles dispo

"Survival" : à chaque fois que vous marquez un but un de vos joueurs est expulsé — FGB (@DexertoFGB) July 24, 2018

Secondo FIFAGamersBlog, infatti, tra le varie modalità di gioco ce ne sarà una più improntata sull’aspetto “challenge”: partite in cui è possibile segnare solo da fuori area, altre in cui è possibile farlo solo con tiri al volo e soprattutto la modalità che permette di giocare una partita 5 vs 5 in modalità “sopravvivenza”: ad ogni goal segnato un componente della propria squadra dovrà lasciare il campo e a vincere sarà chi riuscirà a non avere più giocatori nel rettangolo di gioco.

Le conferme ufficiali arriveranno a breve, ma appunto i primi leak mostrano una schermata d’avvio che oltre alle modalità sopra-elencate — tutte racchiuse nella categoria “House Rules” — presenta anche “Best of Series”, altra opzione inedita i cui dettagli verranno presumibilmente svelati presto.



Così, dopo i cambiamenti in corsa per il cambio di maglia di Cristiano Ronaldo, FIFA 19 sembra prendere sempre più forma e dopo le novità legate al FUT — che presenterà una modalità speciale dedicata alla Champions League — ecco in arrivo la modalità pensata per i “creators”, cosicché EA possa monopolizzare l’ennesima stagione di YouTube e Twitch.