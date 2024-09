Quando i film prendono ispirazione dai classici dell’arte

Le scene che vediamo qui sopra esistono solo nei sogni, oppure nei film. Ma molte delle scene che abbiamo visto nei film (classici e non) possono essere fatte risalire a un’espressione pittorica.

Il giovane fotografo e regista Vugar Efendi (classe 1994) esemplifica questo gioco di ispirazioni in due video. In entrambi possiamo vedere dipinti di scene a sinistra e scene di film a destra. In alcuni casi è impossibile non pensare che delle immagini siano ispirate alle altre. Efendi ci mostra scene che vanno da Psycho di Hitchcock a Inherent Vice di Paul Thomas Anderson.

Ofelia. John Everett Millais. (1851-52) Melancholia. Lars Von Trier. (2012)

La Petite Baignese-Interieur De Harem. Jean Auguste Dominique Ingres. (1828) Passion. Jean Luc Godard. (1982)

Napoleone attraversa le alpi. Jacques-Louis David. (1801) Marie Antoinette. Sofia Coppola. (2006)

Finora ci sono soltanto due video, ma abbiamo il sospetto che non saranno gli unici. Anche perché, il giovane ha già realizzato documentari sul lavoro di Iñárritu , Kubrick, Tarkovskij e Malick .

