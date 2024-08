Se un vulcano erutta una nuova isola, chi se la prende?

Le Hawaii sono uno degli stati più piccoli degli Stati Uniti, ma ciò non significa che l’arcipelago cerchi di crescere nel corso del tempo solo perché è piccolo.

L’eruzione vulcanica di Big Island risalente a questo mese, per esempio, ha coperto 2.400 acri di terra esistente con della lava. E potrebbero apparirne di nuovi, sulla costa dell’isola, una volta che la lava arriverà all’oceano, raffreddandosi e indurendosi, anche se lo United States Geological Survey non vuole ancora pronunciarsi a riguardo.

Kilauea è il vulcano più attivo di Big Island, e ha espanso la superficie dell’isola nel corso dei millenni. L’eruzione di Kapoho del 1960 ha aggiunto quasi 500 acri di terra fresca alla punta meridionale di Big Island. Tra il 1983 e il 2013, i flussi di lava di Kilauea hanno aggiunto altri 500 acri. E altri 5 acri sono stati aggiunti alla costa dell’isola nel 2016.

Quindi, ecco una domanda per questi fantastici tempi moderni: Di chi sono queste nuove terre?

Risposta breve? Lo stato.

Una mappa dell’attuale eruzione di Kilauea. Immagine: USGS

Le eruzioni di Kilauea. Image: Wikimedia Commons

“La nuova terra appartiene allo stato, esattamente come la terra che si forma dal raffreddamento e il successivo indurimento della lava che finisce nell’oceano,” mi ha spiegato per mail David Callied, un professore di legge della University of Hawaii di Manoa che si è specializzato proprio nello spartimento di terreni.

Queste aree sono chiamate “estensioni di lava,” e sono state cruciali in un caso della Corte Suprema hawaiana del 1977, in cui i residenti di Big Island Maurice e Molly Zimring hanno fatto caso allo stato per 7.9 acri di nuova terra che si sono formati dall’eruzione di Kilauea del 1955.

A partire dal 1955 le eruzioni di lava hanno invaso le proprietà acquistate dagli Zimring, che hanno dato per scontato che diventasse quindi di loro proprietà.

L’atto di proprietà descriveva la zone pre-1955 e non conteneva alcun riferimento alle nuove terre… Gli Zimring hanno pagato delle tassi di proprietà, hanno piantato degli alberi e dei cespugli, e hanno anche fatto passare un bulldozzer sopra, essendo al 100% convinti che l’estensione di lava del 1955 fosse loro,” ha spiegato la USGS in un blog post del 2008:

Dopo l’eruzione Kapoho del 1960, lo stato ha ordinato agli Zimring di liberare l’estensione di lava, e per questo hanno portato la questione in tribunale, vincendo la prima tornata processuale. La decisione, però, è stato ribaltato dal Presidente della Corte Suprema americana William Richardson.

Vista aereo dell’eruzione Kapoo del 1960. Immagine: USGS

“Invece che permettere a soltanto alcune delle vittime di queste colate di lava di possedere le estensioni territoriali, la corte crede che in nome dell’uguaglianza questa terra debba poter beneficiare l’intero popolo delle Hawaii, a nome del quale agisce il governo,” ha ordinato la Corte, aggiungendo che le estensioni di lava sono “ad uso di tutta la popolazione.”

Nel 2008, questo precedente è stato citato per determinare che un uomo di Big Island che costruito un padiglione su un’estensione di lava agiva nell’illegalità. Inoltre, le terre coperte dai flussi di lava freschi non cambiano proprietà. Quindi dozzine di proprietari terrieri le cui case sono state tragicamente distrutte questo mese non perderanno la proprietà, per esempio.

“Lo stesso vale per le terre federali — come l’Hawaii Volcanoes National Park — e le parcelle kuleana [le terre garantite agli hawaiani nativi tra il 1850 e il 1855, e oggi di proprietà dei loro discendenti], spesso, se non sempre, queste parcelle sono “possedute” da diverse persone in co-proprietà,” ha aggiunto Callies. “Il flusso di lava su queste terre non cambia nulla in termini di proprietà.”

Ma culturalmente parlando non è così semplice. La moderna idea di proprietà è qualcosa di abbastanza nuovo per le Hawaii, e i nativi hawaiani si vedevano (e lo fanno ancora oggi) come curatori, non proprietari del loro ambienti. Ahupua’a, o la divisione delle terre, si estendeva dagli oceani fino alle montagne (sotto la gestione di un capotribù), assicurandosi che tutti potessero avere accesso alle risorse.



Come scritto su Business Law Today da D. Kapua’ala Sproat, un assistente professore di legge della University of Hawaii di Manoa, che si è specializzato in diritti indigeni:

La terra non era un oggetto che poteva essere comprato o venduto, ma era una responsabilità da custodire per sempre… A metà 1840, King Kauikeaouli ha istituito un processo che ha imposto una semplice tassa sulla proprietà della terra. Il tutto è culminato nel provvedimento Mahele del 1848 e Kuleana del 1850, anche se queste distribuzioni iniziali d terra erano soggette a ai diritti del maka’ainana, o proprietari nativi, così che potessero portare avanti le abitudini di coltivazione.

Nel 1893, la regina delle Hawaii Lili’uokalani è stata deposta da affaristi e baroni dello zucchero con il supporto dei militari americani, e nel 1959 le Hawaii sono ufficialmente diventate parte degli Stati Uniti..

Quindi, no: non si può semplicemente attribuire la proprietà di un nuovo pezzo di terra creato da un vulcano. Ci hanno già provato, e non ci sono riusciti.

