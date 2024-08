Walmart aveva messo in vendita un maglione con Babbo Natale che pippa

Nella giornata di ieri, Walmart Canada ha ritirato dal suo negozio online un maglione (di quelli appositamente brutti, come ormai è tradizione proporre per la vendita sotto le feste) che ritraeva Babbo Natale con tre strisce di cocaina stese davanti a sé.

La segnalazione è partita da alcuni clienti, che dopo aver notato l’articolo hanno iniziato a condividere le immagini e la descrizione che lo accompagnava sul sito. Descrizione che, tra allusioni a “neve colombiana” e “sporchi segreti [del caro vecchio Babbo],” recitava: “sarebbe un’impresa impossibile [quella di consegnare regali in tutto il mondo] senza un… piccolo aiuto.”

Videos by VICE

https://twitter.com/HurrbaSousJohn/status/1203353309396029440

In una dichiarazione rilasciata a VICE, Walmart Canada si è scusata per il messaggio involontariamente offensivo.

“I maglioni, messi in vendita da un terzi su Walmart.ca, non rappresentano i valori di Walmart e non trovano spazio sul nostro sito,” ha dichiarato il gigante della vendita al dettaglio. “Abbiamo pertanto rimosso gli articolo dal nostro marketplace.”

Stando a uno screenshot, i maglioni erano disponibili a un prezzo di 55 dollari canadesi (38 euro circa). La cache della pagina è ancora accessibile e mostra la descrizione completa. Il maglione, venduto come “Men’s Let it Snow Ugly Christmas Sweater”, dovrebbe “catturare il momento in cui Babbo Natale si appresta a gustare quella dolce neve importata.”

“Sappiamo tutti come funziona la neve,” prosegue la descrizione del prodotto. “È una polvere bianca, e la migliore arriva dal Sud America. Ma questa è una pessima notizia per il caro vecchio Babbo Natale, che vive nel lontanissimo Polo Nord. È per questo che quando riesce a procurarsi un po’ di neve colombiana di prima qualità è così felice e non vede l’ora di gustarsela. La sistema in righe perfette sul suo tavolino, e poi fa una gran sniffata per assaporarne l’aroma in tutta la sua bontà.”

Come riporta Global News, non si tratta dell’unico maglione natalizio inopportuno in vendita sul sito di Walmart. Se ne trovano anche di Babbo Natale senza mutande e rivolto verso il fuoco del caminetto, in un gioco di parole sulle castagne che arrostiscono (come nella canzone natalizia “Chestnuts Roasting on an Open Fire”), e pure con pupazzi di neve al contrario e il naso e le palline a riprodurre i genitali maschili. Anche questi maglioni, nel frattempo, sono stati ritirati dalla vendita.

Screenshot da Amazons per l’articolo “FunComInc Snowman Upside Down with Balls Men’s Ugly Christmas Sweater.”

Molti sono stati ritirati anche dagli scaffali della stessa ditta produttrice, FUN Wear, dove—come mostra la cache—erano in vendita tra i dieci e i venti dollari.

“Lo conosciamo molto bene, il caro vecchio, e sarebbe il primo a dire che non c’è niente che gli dia la carica per una nottata di lavoro più della neve. Va matto per come lo fa sentire,” riporta la descrizione. “Se la gode per ore, e poi… be’ sapete come funziona la neve, no?”

Segui Mack Lamoureux su Twitter.