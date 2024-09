Il corto in stop-motion degli orsi ballerini stampati in 3D

BEARS OFF STAIRS di DBLG su Vimeo.

L’orso antropomorfo stampato in 3D che lo studio DBLG aveva portato in vita con l’animazione in stop-motion Bears On Stairs è tornato, questa volta senza la rampa di scale. Per Bears Off Stairs lo studio creativo ha portato nel mondo delle arti performative il nostro amico che si diletta in mosse di danza in loop insieme ai suoi compagni.

DBLG e gli animatori di Blue Zoo hanno creato il video per celebrare l’imminente fine dell’anno. “Per iniziare il periodo natalizio e per propiziare l’atmosfera festiva ecco ciò che abbiamo creato con la nostra stampante 3D!”

Godetevi il corto in stop motion e le GIF qui sotto e provate a imitare le migliori mosse di questi orsi ballerini per la prossima festa di Natale.