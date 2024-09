550 biglie impazzite in stop motion nel nuovo video di Victoria+Jean

GIF di Sami Emory, via

15.000 fotografie, 550 biglie e una vecchia televisione dopo, “Firecracker,” il secondo video di Christophe Thockler per il duo rock svedese Victoria+Jean, è un turbinio di sfere di vetro e follia in stop motion. Come per “Why Won’t You”, il suo primo video per la band, “Firecracker” è un’opera audiovisiva astratta: una frenetica testimonianza delle abilità fotografiche e dell’occhio esperto di Thockler.

Videos by VICE

L’artista descrive il suo ultimo video come “un’esplosione di luci e un vortice cinetico di riflessi.” Come un’edizione nel mondo fisico di Snake, le biglie sfrecciano sullo sfondo nero. Le biglie si moltiplicano fino ad eclissare il monitor della vecchia televisione e riempiendolo di sfere cristalline di luce. Le biglie continuano a muoversi a passo nervoso fino alla fine della canzone.

Guardate il video di “Firecracker” e alcune scene tratte dal video qui sotto:

Imagini courtesy di Christophe Thockler

Per saperne di più sulla video art di Christphe Thockler cliccate qui e ascoltate l’interno album di Victoria+Jean, “Divine Love”, sul loro sito.