Guardate come fuoco, sabbia ed elettricità si trasformano in questo video di Nigel Stanford

L’artista Nigel Stanford, famoso per i suoi timescape e i suoi echi solari, con il suo ultimo video, Cymatics: Science Vs. Music, fonde perfettamente la musica con la scienza. Ispirato forse dall”“acqua dance party” del video dei Glitch Mob, diretto da Susi Sie, il video di Stanford è allo stesso tempo una performance artistica e uno spettacolo sulle magie della scienza.

Diretto da Sahir Daud, il video mostra Stanford e altri musicisti in uno studio buio con onde sonore potenziate digitalmente, che portano in vita tutta la materia presente con il proprio influsso. Con il tocco della tastiera, la sabbia su una piastra di Chladni prende vita, ballando e seguendo la precisione simmetrica della geometria naturale. Dall’altra parte della stanza, un contenitore pieno di ferrofluidi pulsa e cambia forma, reagendo a ogni nota e a ogni pausa della musica di Stanford. Il ritmo della batteria agita il liquido a mezz’aria, che si ribella alla forza di gravità grazie a un ritmo costante. Col progredire della traccia, la scena della dimostrazione cinematica procede fino ad arrivare al finale strabiliante con una bobina di Tesla. Oh, e abbiamo detto che il pezzo è nato dopo la realizzazione del filmato? Sulla sua pagina Stanford ammette, “la parte più insolita di Cymatic è il fatto che la musica è stata scritta dopo che il video era stato girato.”

Date un’occhiata ai nostri momenti preferiti tratti da Cymatics: Science Vs. Music, qui sotto:

