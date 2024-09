Cosa succede quando la tua migliore amica controlla il tuo vibratore

È stato a una festa di Halloween che io e la mia migliore amica Julia abbiamo sentito parlare per la prima volta di We-Vibe Sync, un dispositivo che permette a un partner di controllare a distanza il vibratore dell’altro, grazie al cellulare. Lo scopo di We-Vibe Sync è quello di far sentire più vicine le coppie impegnate in relazioni a distanza, ma la mia prima reazione istintiva è stata di pensare che fosse una mancanza di rispetto nei confronti dei single. Perché mai le coppie dovrebbero avere un’altra cosa che i single non hanno? Hanno già l’amore, qualcuno che apprezza il loro sedere e una vita sessuale attiva. Non gli basta?



Ma ho anche pensato che dare a un’altra persona la possibilità di controllare il ritmo e la velocità del mio vibratore avrebbe potuto dare nuova vita alla mia routine masturbatoria, e Julia era disposta a essere quella persona. Siamo entrambe single e passiamo un sacco di tempo insieme, perciò alla luce dei terribili risultati delle elezioni e del male di vivere che ci viene ogni sera, abbiamo pensato di avere diritto a un po’ di felicità. E cosa ti rende più felice di un vibratore? Niente al mondo.

Inoltre abbiamo realizzato che sincronizzare i nostri vibratori sarebbe stato il test definitivo sulla solidità della nostra amicizia—saremmo state in grado di venire controllando l’una il vibratore dell’altra? Non ci facciamo problemi a scoreggiare quando siamo insieme. Ma saremmo state in grado di avere un orgasmo? Inoltre, io e Julia siamo piuttosto etero e non abbiamo mai provato attrazione l’una per l’altra. Ma questo vibratore forse sarebbe stato in grado di rendere il tutto meno strano. E forse il fatto di essere fisicamente separate avrebbe aiutato.

Così, a novembre ci siamo trovate per un brunch e di fronte a un piatto di uova abbiamo sincronizzato i vibratori ai telefoni. L’abbiamo fatto senza nasconderci, al tavolo, facendo probabilmente passare la fame a tutti gli altri clienti. Già solo quest’operazione ha richiesto un livello di attenzione, conoscenza della tecnologia e capacità di problem solving che non pensavamo di possedere. Dopo circa mezz’ora di tentativi infruttuosi, finalmente ce l’abbiamo fatta. Quando ho aperto la app sul mio telefono e scelto una modalità di vibrazione—per esempio “Waves,” in cui li vibratore vibra in modo intenso e poi in modo più leggero e poi ancora in modo più intenso—il dispositivo ha cominciato a vibrare nella mano di Julia. Eravamo pronte.

Ma in realtà non l’abbiamo provato per settimane. Forse l’idea di farci masturbare da un’amica, anche se in modo indiretto, ci rendeva nervose. O forse eravamo solo così depresse dalle nostre vite che fare qualsiasi cosa, come lavare le lenzuola dopo averle sporcate di curry o persino masturbarci, ci sembrava troppo faticoso.

Non abbiamo mai dato voce alla vera preoccupazione, ma entrambe pensavamo che masturbarci a vicenda avrebbe potuto rovinare la nostra amicizia. In quanto persona che è andata a letto con un sacco di amici maschi, posso confermare che il sesso tra amici tende a rovinare i rapporti. Succede quasi ogni volta. Ma dato che io e Julia non provavamo attrazione sessuale l’una per l’altra, avevamo un briciolo di speranza di non fare casino.

E poi c’è anche un precedente storico! Nel diciannovesimo secolo le amicizie semi-romantiche erano una cosa piuttosto comune, e l’amicizia e le relazioni sessuali non erano due cose così distinte come oggi. Queste relazioni sessualmente ambigue erano note come “Boston marriages” ed erano molto comuni. Intervistata da The Atlantic, Peggy Wishart della Historic New England’s Sarah Orne Jewett House di South Berwick, nel Maine, ha spiegato che era un tipo di rapporto molto diffuso tra le donne colte e finanziariamente indipendenti che non avevano bisogno del sostegno di un uomo per vivere.

Anche se molti di questi “Boston marriages” avevano una componente sessuale, nessuno lo sospettava—dato che la società all’epoca aveva (e continua ad avere) un blocco nei confronti dell’esistenza di una sessualità femminile indipendente dalla presenza maschile. “Le amiche che vivevano questi rapporti non si ponevano necessariamente domande sulla loro sessualità,” ha detto Wishart. “Tanto per cominciare le donne venivano percepite come esseri privi di una sessualità, e la maggior parte delle persone dava per scontato che non essendo sposate non provassero alcun interesse per il sesso.”

L’autrice prende il controllo del vibratore della sua amica tramite We-Vibe Sync.

Per cui non solo io e Julia avremmo potuto seguire questa lunga tradizione, ma non avremmo dovuto nemmeno vergognarci.

Così, con l’inizio del 2017, abbiamo deciso di non posticipare più. Abbiamo scelto un normalissimo mercoledì sera per provare i nostri vibratori e, ognuna nel suo letto, abbiamo aperto la videochat dell’app. Ci siamo versate un bicchiere di vino. Julia si è messa a leggere Le correzioni di Franzen per entrare nel mood. Poi abbiamo acceso l’una il vibratore dell’altra.

Julia mentre tenta un approccio letterario all’orgasmo

Zzzzzzzz. Era molto piacevole.

Presto abbiamo scoperto le nostre modalità di vibrazione preferite—”Tide” per lei e “Cha Cha Cha” per me. Stava funzionando? Sì. Stava funzionando. Stava funzionando molto bene. Tramite la videochat ci guardavamo in faccia—anche se la connessione continuava ad andare e venire—il che potrebbe aver reso le cose un po’ più facili. Ho scritto a Julia “sto per venire” come se stessi scherzando, ma non stavo scherzando. Adesso avevamo una relazione? Quali erano le regole del gioco? Stavo davvero per venire? Ho cercato di ignorare queste e altre domande per un attimo e mi sono concentrata sul godermi il momento.



Ma potevo andare solo fino a un certo punto. Non riuscivo a dimenticarmi del fatto che Julia fosse mia amica e che quello fosse solo un esperimento—non riuscivo a lasciarmi andare abbastanza da raggiungere veramente l’orgasmo. E lo stesso valeva per Julia. Dopo circa cinque minuti, le nostre vagine erano stanche e sovrastimolate ed entrambe avevamo capito che non sarebbe successo niente di più. Così ci siamo staccate dai nostri vibratori e abbiamo finito il vino, e intanto parlavamo in chat. (Ah, viviamo a 100 metri di distanza.)

Forse quest’estate, quando ci sentiremo più libere e eccitate, infilerò il vibratore, andrò al supermercato e chiederò a Julia di sorprendermi. Fino ad allora penso che lo userò per conto mio, davanti al computer.

