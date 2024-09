Di che colore sono i tuoi gusti musicali?

Predominant.ly è un nuovo sito realizzato dal collettivo di designer Open Work, che punta a ravvivare il “brivido della caccia” di musica nuova, scansando le solite categorie di genere, artista, o “suggerito per te”, a favore dei colori Pantone delle copertine degli album. Rolling Papers di Wiz Khalifa è #002D04, ovvero Dark Forest Green, per esempio, mentre LP1 di FKA Twigs è #73C2FB, Maya Blue, e Take Off Your Pans and Jacket dei Blink-182 è semplicemente #000000, Black.

“Le nostre interfacce principali con la musica sembrano dei fogli elettronici,” dice la descrizione del sito. “Rendono meno probabile imbattersi in qualcosa che esca dal nostro gusto musicale abituale, qualcosa che ci permetta di ampliare i nostri orizzonti, o espandere la nostra base musicale.” Ordinando la musica in base ai colori in apparenza arbitrari delle copertine degli album, Predominant.ly riproduce la grande incognita e il caos dello scartabellare gli album in un negozio di dischi, scegliendo la musica in base alla grafica della copertina e basta.

Videos by VICE

Una volta che ti sei sottomesso al caos e hai selezionato un album, il sito ti rivela le informazioni, incluso l’elenco delle tracce e un link all’ iTunes store.

Per il momento, Predominant.ly non presenta la possibilità di cercare il Marsala, il colore Pantone dell’anno per il 2015, ma abbiamo un lungo anno davanti a noi.

Trova la tua palette cromatica musicale qui.

H/t Waxy