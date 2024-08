Wikipedia Italia è oscurata per protesta contro la nuova legge sul copyright

Se per caso questa mattina vi è capitato di cercare una qualsiasi parola su Google — cosa che fate tutti i giorni con un gesto abituale e automatico — e avete aperto Wikipedia nella speranza di trovare una risposta, vi sarete accorti che la versione in italiano è oscurata. Forse, come è successo a me, avete anche riflettuto su quante volte la consultate ogni giorno senza nemmeno pensarci e su quanto sia straordinaria l’esistenza di un’enciclopedia del genere.



Ma oggi Wikipedia Italia è inaccessibile, perché ha deciso di far sentire forte la sua voce con una forma di sciopero in nome della libertà di tutto Internet e della sua stessa sopravvivenza. Il motivo scatenante è la nuova direttiva sul copyright approvata lo scorso 20 giugno dal Comitato Affari Legali del Parlamento Europeo. Una legge decisamente controversa che dopodomani, giovedì 5 luglio, verrà votata in seduta plenaria.

Videos by VICE

Come specifica anche Wikipedia nel comunicato, il contenuto della direttiva è stato condannato da molti intellettuali ed esperti internazionali, in particolare per due provvedimenti: l’articolo 11, che prevede la stipulazione di accordi tra motori di ricerca, piattaforme e testate online, e l’articolo 13 che prevede invece la ‘censura’ automatica dei file caricati se violano un qualche diritto d’autore. Pochi giorni fa, anche il vicepremier Luigi Di Maio si è espresso duramente a riguardo durante l’ultimo Internet Day.

“La nostra missione di creare un mondo dove ciascuno può condividere la somma della conoscenza umana richiede un Web in cui tutte le persone possono collaborare liberamente per creare e fruire conoscenza. Questa proposta dell’UE sul copyright è dannosa e contraddice tale visione” è scritto nel comunicato. “Se la proposta fosse approvata, potrebbe essere impossibile condividere un articolo di giornale sui social network o trovarlo su un motore di ricerca. Wikipedia stessa rischierebbe di chiudere.”

L’intento di Wikipedia Italia è fare appello a tutti i deputati del Parlamento UE in nome della democrazia affinché respingano il testo di legge così com’è stato proposto. Già nel 2013, l’associazione Wikimedia, tramite il Free Knowledge Advocacy Group EU, aveva redatto un testo con tre proposte alternative per la gestione del copyright su alcune questioni cruciali, tra cui il pubblico dominio per le opere pubbliche, la libertà di panorama in Europa e l’uso libero di opere orfane.

#Wikipedia in lingua italiana è oscurata 🚫 Quella che oggi è una protesta dei volontari contro la riforma EU sul #copyright, potrebbe domani diventare la realtà quotidiana per i cittadini europei. C'è tempo fino a giovedì per attivarsi: https://t.co/PWN5ihmzNW #SaveYourInternet pic.twitter.com/qtlcUR05oQ — Wikimedia Italia (@WikimediaItalia) July 3, 2018

Tramite la landing page è anche possibile telefonare agli eurodeputati per convincerli votare contro il provvedimento e approfondire la nostra conoscenza della proposta. Facciamoci sentire.