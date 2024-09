Wiz Khalifa ha fatto incazzare i colombiani

Il rap celebra da sempre uomini d’affari, criminali e trafficanti, il che ha portato logicamente i rapper a paragonarsi a individui piuttosto discutibili. Non troppo tempo fa, i Rae Sremmurd hanno usato la parola “Trump” per simboleggiare qualsiasi guadagno stellare improvviso (per poi auto-correggersi su Twitter). Negli anni, uno dei personaggi più citati dagli MC di mezzo mondo è stato Pablo Escobar: Nas usava il suo nome come soprannome, ed è uno dei “Pablo” dell’ultimo album di Kanye West. Il suo nome significa praticamente “imprenditore di successo” nonostante i suoi traffici di droga degli anni Ottanta e Novanta abbiano portato all’uccisione di migliaia di persone (ma anche alla costruzione di case per i suoi connazionali colombiani più bisognosi). E niente: grazie a Wiz Khalifa, qualche giorno fa i due lati contrastanti della figura di Escobar sono tornati a scontrarsi.



Venerdì scorso, Wiz doveva suonare a Medellin, luogo di nascita di Escobar. Si è quindi preso un po’ di tempo libero per portare fiori alla sua tomba e farcisi fare qualche foto accanto. È poi anche passato a visitare il suo ex appartamento. Per Instagram, ovviamente.

Come riporta la BBC, il sindaco di Medellin Federico Gutierrez non ha gradito la cosa. Ha chiamato Wiz “una canaglia” e ha detto che “non ha mai dovuto soffrire della violenza inflitta da questi trafficanti.” Altri cittadini colombiani si sono sentiti mortificati, vedi i tweet qua sotto.

Il tweet qua sopra, tradotto: “Wiz Khalifa è completamente impazzito, è andato a visitare la tomba e la casa di Pablo Escobar a Medellin.”



Insomma, la lezione che possiamo tutti imparare è piuttosto semplice: potete dire quello che volete nei vostri testi, ma se esaltate il nome di un assassino magari evitate di portargli rispetto anche nella realtà.

