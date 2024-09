Wolfgang Voigt ha annunciato un nuovo album a nome GAS

Il tedesco Wolfgang Voigt è una leggenda: nato a Colonia, ha passato gli ultimi venticinque anni a scorrere metaforici polpastrelli tra le sfaccettature dell’elettronica più quieta e meditativa, sia cedendo alla natura mantrica del ritmo che affidandosi all’ossimorica natura di onde sonore organico-digitali. È in questa seconda forma che ha raggiunto la maggior riconoscibilità, con il suo alter ego GAS largamente considerato autore di opere ambient seminali il cui obiettivo, nelle parole del loro autore, era quello di portare la densità delle foreste tedesche in un contesto di clubbing.



Sono quindi molto contento di poter scrivere le seguenti parole: oggi Voigt ha annunciato NARKOPOP, seguito del suo ultimo, grande capolavoro POP, uscito nel 2000. Il mio cuore voglioso di bordate di suono informe sta battendo un po’ più forte di prima.



Nonostante fossero 17 anni che Voigt non pubblicava nuovo materiale a nome GAS, l’anno scorso aveva curato la ristampa della sua opera precedente in un apposito box set. NARKOPOP arriverà il 21 aprile via Kompakt e sarà, come da tradizione, composto da tracce che condividono il loro titolo con quello dell’album. Trovate qua sotto un video-trailer di NARKOPOP, con un’anteprima che sa di umido come una macchia di muschio.



Vi ricordiamo inoltre che Voigt/GAS suonerà all’edizione 2017 di Terraforma a Villa Arconati, a Bollate: qua tutti i dettagli.

