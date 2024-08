Il nuovo album dei Wolves in the Throne Room odora di muschio e rugiada

I Wolves In The Throne Room sono stati uno degli ultimi gruppi a dire qualcosa di davvero nuovo nel black metal: un certo tipo di sensibilità figlia della verde e piovosa natura del nord-ovest americano mutuata dagli Agalloch e un approccio fortemente “integralista” al genere musicale, che non dà spazio ad escursioni verso altri territori, hanno fatto sì che la proposta della band di Olympia (WA) si ritagliasse uno spazio tutto suo.

Una decina abbondante di anni fa, quindi, nasceva il cascadian black metal: canzoni raramente sotto i dieci minuti di durata, una produzione sulfurea e decisamente poco definita, blast-beat come se piovesse e un onnipresente muro di chitarre non più taglienti come il ghiaccio norvegese, ma scroscianti come la pioggia sulle fronde degli abeti. Nonostante tutta quest’acqua, la notizia migliore è che in dodici anni di attività i Lupi non sono stati sommersi da muschi, licheni e muffe, anzi, pur nel loro oltranzismo sono riusciti a sviluppare alcune novità all’interno del proprio imprinting musicale.

Thrice Woven è il sesto disco in studio dei fratelli Aaron e Nathan Weaver, che arriva tre anni dopo l’esperimento Celestite, un album esclusivamente ambient, e a ben sei anni di distanza da Celestial Lineage, l’ultimo parto effettivamente black metal del branco. Pochi giorni fa mi è capitato di scriverne una recensione che potete trovare qui, mentre qui sopra trovate il nuovo lavoro di quei pazzerelli di Aaron e Nathan, che, leggenda vuole, qualche anno fa avrebbero vissuto per un periodo in un capanno sperduto nei boschi, senza elettricità né acqua corrente.

Come facciano a registrare un disco in quelle condizioni è una domanda che rimane senza risposta, sta di fatto che Thrice Woven, oltre ad esserne il lavoro più accessibile e vario, è l’ennesimo gran disco dei Wolves In The Throne Room e voi potete ascoltarlo in esclusiva prima della sua uscita, fissata per il 22 settembre via Artemisia Records. Per pre-ordinare il disco andate sul sito della band.

