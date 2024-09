Ho fatto il provino per partecipare a una threesome

Tre giovani di bell’aspetto stanno seduti insieme al bar del club Jack Swan di Barcellona. Sembra un normale cocktail bar, e i ragazzi sembrano tre amici come tutti. Ma non sono amici. E il Jack Swan non è il loro ritrovo del venerdì. La porta in fondo alla sala principale porta a un club di scambisti, e i tre giovani sono in competizione. Tutti sperano di essere il prescelto delle coppie di scambisti in cerca del terzo.



Sami Benorman, cinquantenne francese, organizza party per scambisti da anni, ma voleva che i suoi avessero qualcosa di unico. Ecco perché ha fondato la Wyylde Elite Boys, un gruppo di uomini attraenti a disposizione delle coppie. E non guadagnano niente—sono solo giovanotti con una libido sopra la norma. Di solito gli uomini soli non sono visti di buon occhio nei club di scambisti, ma questa regola non si applica ai ragazzi di Benorman. A queste feste, i ragazzi indossano una camicia speciale che significa che sono disponibili. Quando sono soddisfatti, cambiano camicia.

Videos by VICE

Sami Benorman è il gestore del sito wyylde.com, in cui coppie e single possono entrare in contatto. Tramite il portale organizza i suoi sex party, gratuiti, e indice concorsi per trovare i migliori amatori di una certa zona, che daranno quel di più alle sue feste. Il sito è anche una community per gli scambisti, che postano news e video.

Il processo di selezione di Benorman ha preso forma tre anni fa, come questionario. Cercava uomini che comprendessero fino in fondo la sua filosofia della condivisione del piacere—uomini che fossero in grado di capire i desideri di una coppia. Una volta completato il questionario, il candidato deve sottoporsi a un test pratico con una coppia, che dovrà poi valutare la sua performance. “Molti ragazzi sono tesissimi, il processo può rivelarsi davvero stressante. Ma per le coppie è divertentissimo,” spiega Benorman. Mi racconta che ha anche fatto audizioni di gruppo che cominciavano con 10 candidati, e finivano con uno o due che riuscivano a entrare in squadra.

Uno dei candidati. Tutte le foto di Isra Ortega.

Quella sera al Jack Swan chiedo a una coppia etero che pratica lo scambismo da vent’anni cosa pensano del controllo qualità di Benorman. “Con gli Elite Boys, è una vera garanzia—sai che faranno divertire la tua signora,” mi dice l’uomo. “È molto diverso dal lasciarla nelle mani di uno che hai appena incontrato a un locale per scambisti. Ci sono feste in cui non sai in cosa ti stai infilando. A una certa età, non ti va più. È per questo che ci piacciono le feste di Sami Benorman.”



I tre candidati hanno lasciato il bar per dirigersi in una delle stanze private del club, stanza che consiste in pratica in un letto enorme. Sul letto c’è Benorman, pronto a fare loro il colloquio, questionario alla mano. I ragazzi si siedono e fanno battute imbarazzate—nessuno dei tre riesce a nascondere il nervosismo.

Benorman declama le qualità che si aspetta dai suoi collaboratori. “Cerchiamo la persona perfetta con cui fare una cosa a tre. Meno di 35 anni, sportivo e con addominali scolpiti. Ma non è solo questione di fisico. Fare una threesome non è facile come sembra. Bisogna capire come funziona, come comportarsi con la donna e come rendere la situazione eccitante. È una cosa un po’ perversa, e dovete volerla fare con tutte le donne, non solo quelle belle. Ma, ovviamente, noi rispettiamo le vostre preferenze sessuali,” aggiunge. “Dopo questa chiacchierata, alcune donne vi chiederanno di unirvi a loro. Se non ve lo chiedono, significa che non vi ritengono abbastanza attraenti. Se ve lo chiedono e voi accettate, valuteranno la vostra performance, e in base a quello decideremo se invitarvi a far parte del nostro gruppo o no.”

I tre candidati.

Il questionario è piuttosto lungo—i candidati devono scrivere la loro età, taglia, sport praticato, musica preferita, caratteristiche fisiche che cercano in un partner, cose che non farebbero mai e quanto durano, tra le altre domande.



Ogni candidato ha una ragione diversa per essere lì. Il più giovane, che chiamerò F., ha vent’anni. Sembra molto nervoso e un po’ sulle nuvole. Qualche mese fa ha fatto una gangbang, e da allora ha deciso di diventare un Elite Boy. “Mi piace l’energia delle orge, voglio lasciarmene assorbire. Voglio anche dimostrare a me stesso che lo so fare—mi piacerebbe avere lo charme di un uomo di quarant’anni nel corpo di un ventenne,” spiega nel suo colloquio. Benorman gli dà qualche consiglio, “Non cercare di provare niente, né a te stesso né a nessun altro. Non è porno. Rilassati e sii naturale.”

Il secondo candidato, A., è un product manager nel settore delle telecomunicazioni. Ha 32 anni ed è molto eccitato all’idea di entrare nel mondo dell’amore libero. Non ha avuto molta fortuna finora—le due feste per scambisti a cui è andato erano deserte, ma si è consolato con due feste private. Dice a Benorman che fare sesso con una donna impegnata lo fa sentire strano, che si chiede cosa pensi il marito. Ma sostiene di voler lavorare sui suoi limiti mentali e fisici.

Gli appunti di Sami Benorman.

R., il terzo candidato, ha 35 anni e sembra a suo agio, anche se dice di essere nervoso. Fa lo scambista da due anni. “Farei qualunque cosa, davvero. Mi piace la sensazione, mi piace l’energia che c’è ai party privati, mi diverto a chiacchierare con la gente,” dice.



Dopo il colloquio, Benorman si dirige al bar dove già stanno un paio di coppie. Chiede a molti se sono interessati a qualcuno dei suoi candidati. Alcuni rifiutano cordialmente, altri considerano le opzioni a disposizione. A. e R. vengono scelti, F. no. “Be’, mi pare di essere l’eliminato,” mi dice. Benorman spiega che F. è troppo giovane e che i tratti delicati possono respingere le donne. “Nessuna vuole pensare di fare sesso con il proprio figlio. Ma se rimane nel giro e si fa un po’ le ossa, sarà diverso.”

I due candidati rimanenti si allontano alla volta delle stanze private. A. va con una donna che è venuta al bar da sola, e R. con una coppia. Dopo un po’ R. riemerge, madido di sudore. “È andata molto bene, ma non mi piaceva così tanto,” sorride. “Il mio problema è che se non sono almeno sette o otto, non riesco a dare il 100 percento.” Sembra dimenticare presto l’accaduto, mi racconta di essere un inventore e di aver brevettato un barbecue speciale. Mentre si riveste, mi mostra video della sua invenzione sul telefono.



A. ci mette un po’ di più. Le mura sottili non lasciano spazio a dubbi sul fatto che non si stia risparmiando, e che la sua partner sembri soddisfatta. Sembra avere un piede dentro il club dei Wyylde Elite Boys. Ma quando hanno finito, la sua partner mi dice: “Direi un sette su 10. È eccitante e sa usare le mani. Ma gli manca qualcosa. Ovviamente non tutti gli uomini riescono a mantenere l’erezione per tutta la durata del rapporto, soprattutto la prima volta con una donna, perché si innervosiscono. Ho visto un sacco di uomini come lui qui—dagli un anno e migliorano molto. Di sicuro ha stile.”

Pochi minuti prima che io me ne vada, Benorman mi presenta uno dei veterani—L. Mi raccontano che quello che L. ha imparato alle feste al Jack Swan gli ha aperto la carriera nel porno. Ha accettato di girare un video. “Non mi è piaciuto. Dovevo seguire un copione,” dice. “Ora faccio un altro lavoro e l’Elite Boy lo faccio per divertimento. Mi piace improvvisare.”