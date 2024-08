Secondo TMZ, XXXTentacion è in prigione

TMZ, il più grande sito di gossip americano, riporta che XXXTentacion è stato mandato in prigione. Durante una seduta del processo che lo vede protagonista, recentemente complicatosi con l’aggiunta di diverse nuove accuse, il giudice della contea di Miami-Dade che ha preso in carico il caso avrebbe deciso di rifiutargli la possibilità di cauzione, mandandolo direttamente in cella in attesa di giudizio.

Se condannato, XXXTentacion rischia decenni di reclusione. Il giudice si sarebbe rifiutato di concedere la cauzione al rapper perché questi aveva violato i termini della cauzione legata al suo primo arresto. Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi.

Videos by VICE

Leggi anche: