Intervista al ragazzo che ha photoshoppato i turisti felici nelle foto dei lager

Il Memoriale della Shoah di Berlino non è immediato. La distesa di blocchi grigi di varie altezze è semplicemente lì, senza indicazioni o simboli né divieti. Non c’è scritto da nessuna parte come deve sentirsi una persona quando cammina tra le stele.

Forse chi l’ha ideato sperava che il passaggio tra un blocco di cemento e l’altro avrebbe suscitato un senso di disagio, o forse direttamente oppressione, soggezione, magari paura. Quello che non si aspettava, è che molti avrebbero intravisto nel Memoriale lo sfondo perfetto per un sacco di selfie e pose simpatiche.

Questo fenomeno è già piuttosto conosciuto e documentato (un vecchio articolo di VICE offre per esempio una guida agli hashtag che sarebbe meglio evitare in occasione di eventuali visite) e nel frattempo è sbarcato anche su app come Grindr e Tinder. E anche se tutti sono concordi nel dire che c’è qualcosa di macabro nel fare spaccate e pose da nascondino nel luogo che commemora centinaia di migliaia di vittime, nessuno si era mai espresso direttamente contro la pratica. Fino a ora.

L’artista Shahak Shapira, che in passato ha collaborato con VICE, ha raccolto alcune di queste foto e le ha accostate a immagini dei campi di concentramento, inserendo al loro interno la silhouette dei protagonisti divertiti. I risultati sono brutali, così come lo è il nome della serie, Yolocaust. Abbiamo chiesto a Shahak come è nata questa sua scelta.

VICE: Le foto sono pesantissime. Pensi di essere stato troppo duro con le persone che hai “ritratto”?

Shahak Shapira: La satira funziona solo quando è dura. Deve essere un’esagerazione, altrimenti non ha alcun valore. Mi chiedi se queste foto sono troppo dure? Non lo so, ognuno avrà una sua idea e deciderà di conseguenza.

Cosa pensi dei soggetti di queste foto?

Non so proprio perché alcune persone facciano questa cosa, non riesco a capire come uno possa scrivere frasi come “jumping on dead Jews” sulle sue foto per poi caricarle su internet. Per questo non penso di fare nulla di così crudele se le prendo e ci faccio ciò che voglio. Sono tutte foto pubbliche.

La gente sa dove si trova. Quando pubblica la foto si geolocalizza presso il Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa. Forse non gli interessa. O forse per loro è molto più importante avere una foto da mettere su Tinder o Grindr. Penso che molti, molto semplicemente, non si preoccupino più di tanto della cosa.

E a te, cosa suscitano queste foto?

Personalmente, non mi metterei a fare yoga al Memoriale della Shoah. Immagina di essere una vittima dell’Olocausto e di vedere qualcuno fare yoga o saltare di blocco in blocco. Come dovresti sentirti? Come se andassi al cimitero a trovare tuo nonno e vedessi qualcuno che fa le evoluzioni sulla sua tomba con una BMX. Non sarebbe granché.

Non dico che stiano facendo una cosa sbagliata. In fondo, è anche quella una funzione del Memoriale: mostrare quanto può essere crudele la gente. Non voglio mettermi a dare regole su come ci si dovrebbe comportare in quel luogo. Semplicemente, non mi sembra sbagliato mostrare il tutto da un’altra prospettiva.

Sulla tua pagina hai scritto che in caso di reclami avresti tolto la foto della persona che ti ha contattato. È successo?

Finora no. Ho ricevuto foto di gente che mi manda gli scatti di amici e conoscenti, in modo che li possa inserire nel mio progetto. È stato interessante riceverle, ma la maggior parte non è offensiva, sono foto di persone in visita al Memoriale. Quelle che ho raccolto io sono di gran lunga peggio.

Non penso nemmeno che la gente mi segnalerà. Non hanno avuto problemi a caricarle sui social. Ma chissà, magari questa nuova prospettiva li offenderà—in fondo, era quello il mio obiettivo!

Pensi che questa tua iniziativa potrebbe cambiare l’atteggiamento di chi visita il Memoriale?

Qualcosa sta già cambiando. Ho ricevuto richieste da insegnanti che vorrebbero usare le immagini a scuola. Insomma, si è aperto un dibattito, e questa per me è una cosa importante. Non voglio spingere la gente a pensare in un certo modo. Voglio solo offrire un’altra prospettiva. E soprattutto non voglio che i selfie al Memoriale diventino una cosa normale.