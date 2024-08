In questo gioco puoi spendere tutti i tantissimi soldi di Jeff Bezos

Quando hai un po’ di soldi da parte, i calcoli mentali che ti fai per approcciare la vita di tutti i giorni cambiano decisamente; questo cambiamento porta anche un modo di pensare diverso, visto che ti senti più al sicuro di prima. C’è un punto, però, oltre il quale questa trasformazione cambia radicalmente aspetto e diventa qualcosa di grottesco e spaventoso. È a questo punto che si potrebbe dire che una persona ha “troppi” soldi.

You Are Jeff Bezos, una nuova avventura testuale su Twine di Kris Ligman, approfondisce esattamente questo aspetto. Nel gioco, il giocatore si trasforma nel super-ricco fondatore di Amazon Jeff Bezos, e il tuo compito è quello di spendere ogni centesimo del suo patrimonio da 150 miliardi di dollari.

La trasformazione del giocatore in uno degli uomini più ricchi della storia recente è ispirata direttamente dalla Metamorfosi di Franz Kafka, in cui il protagonista si sveglia da un incubo per scoprire di essere diventato un insetto. Anche nel gioco succede qualcosa di simile, ma sei Jeff Bezos.

Screengrab: You Are Jeff Bezos

Il gioco in pratica consiste in una serie di momenti pensati per capire quanto grande sia il patrimonio dei miliardari e come, quel patrimonio, potrebbe essere usato per il bene della società tutta invece che per il loro tornaconto. Per esempio, con i soldi di Bezos il giocatore potrebbe risolvere il problema dei senzatetto in tutti gli Stati Uniti, assumere 100.000 insegnanti per 4 anni consecutivi, e sistemare la crisi idrica di Flint — E alla fine rimarrebbe con miliardi in tasca. È anche un po’ un atto di speranza, visto che nonostante la montagna di soldi Bezos continua ad essere piuttosto avverso alla beneficienza.

Screengrab: You Are Jeff Bezos

You Are Jeff Bezos prende una piega piuttosto assurda quando il giocatore, a un certo punto, viene arrestato insieme ad alcuni baristi e viene messo davanti ad una scelta: spendere il resto dei propri soldi per pagare la cauzione o fare una chiamata per fare un ultimo atto di carità? Se scegli la prima, sarai per sempre bloccato nel corpo di Bezos.

Non è possibile sistemare tutto ciò che ti viene presentato dal gioco soltanto con i soldi. Ma come nella vita reale, ci sono un sacco di miliardari nel mondo che non vedono l’ora di vedere il loro patrimonio speso da qualcun altro. Nel “vero” finale del gioco — spendere i soldi della cauzione per una causa nobile — ti svegli dopo il sogno di Bezos nel corpo di… Elon Musk.