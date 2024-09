Questo sito ti fa ascoltare la radio della polizia con un sottofondo di musica ambient

Non è proprio una notizia nuovissima, visto che Youarelistening.to esiste dal 2010. Ma noi l’abbiamo scoperto oggi grazie a questo bell’articolo di FACT e ora siamo completamente ipnotizzati. A quanto pare il fondatore del sito, il californiano Eric Eberhardt, ha scoperto per caso che sintonizzarsi sulle frequenze radio della polizia e contemporaneamente ascoltare della musica elettronica aveva un effetto rilassante, rinfrescante e interessante tanto sulla musica quanto sul brusio delle forze dell’ordine. Così ha creato un sito che coniugasse le due cose.

Youarelistening.to è infatti un’interfaccia online tramite la quale si può selezionare una playlist di SoundCloud (o lasciare che sia il sito a selezionarla automaticamente) e un livestream di una radio di servizio (che può essere quella dell’LAPD o quella dell’aeroporto di Varsavia e tutto quello che sta nel mezzo): il sito mescolerà i due suoni in diretta.

Come constata Will Pratchard nell’articolo di FACT sopracitato, non si tratta del primo sito post-musicale dedicato a creare una colonna sonora per il rilassamento o la concentrazione degli ascoltatori (Rainy Mood, ad esempio, ma anche tutte le playlist di “suoni trovati” su Spotify), ma è il primo che invece di puntare all’astrazione, al portare l’ascoltatore fuori dal mondo, punta a metterlo esattamente al centro delle situazioni più frenetiche, ottenendo uno strano effetto tra il globale e il locale. Provalo qui.

