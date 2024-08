Ecco cosa è successo al concerto di Young Signorino a Padova

Versione brevissima di questo articolo: un ventenne ieri sera è salito per la prima volta su un palco davanti a quattromila persone che lo acclamavano ed era molto nervoso.

Versione lunga: ieri a Padova è arrivato il momento della verità. Circa quattromila persone hanno indossato il proprio corpo, uscendo dai propri profili social, per vedere con i propri occhi umani il meme più discusso del momento, e a quanto pare, ancora una volta, questo stupido mondo reale non è stato all’altezza delle aspettative create da quello virtuale.

Young Signorino è salito sul palco tra grida di giubilo e, nonostante abbia cercato di minimizzare la propria umanità usando come basi le sue canzoni complete di voce, qualcuno avrebbe preferito il microfono spento. Ho parlato con un mio amico presente al concerto, e mi sono fatto raccontare quello che ha visto: “Sono tornato a casa con il magone”, ha esordito Samuele, che in tanti anni di militanza nella scena musicale italiana di concerti ne ha visti a centinaia, da un lato e dall’altro del palco.

Quello che è successo, come dicevo sopra, è che Young Signorino, che non ha ancora vent’anni, non aveva mai fatto un concerto prima di ieri e, improvvisamente, si è trovato ad aprire per MYSS KETA davanti a migliaia di persone che non solo conoscevano il suo nome e la sua faccia, ma erano anche in grado di cantare le sue canzoni a memoria. Cosa che a lui non veniva altrettanto facile.

“La mia sensazione è che lui e il DJ che metteva le basi non avessero fatto nemmeno una prova insieme”, mi ha detto Samuele. “Signorino non si ricordava i testi delle sue canzoni, tranne le due più recenti, ‘Mmh ha ha ha’ e ‘La danza dell’ambulanza’”. Il motivo, ipotizziamo insieme, è che l’unica volta che le ha cantate o ha anche solo pensato al testo è stato quando le ha registrate.

A un certo punto, come raccontano le cronache, durante “Mmh ha ha ha” il cantante viene raggiunto dal lancio di alcuni bicchieri di plastica vuoti. Ora, se una persona è mai stata a un concerto in vita sua sa distinguere i gesti aggressivi da quelli di festa. Il lancio di un bicchiere di plastica vuoto equivale al lancio di una manciata di coriandoli, ma Young Signorino questo non lo sa, e nei video traspare il suo nervosismo nel non saper assolutamente gestire alcuna circostanza tipica del live.

“A un certo punto, dopo le prime canzoni, ha preso il coraggio di avvicinarsi al bordo del palco, al pubblico, e togliersi gli occhiali da sole. Qualcuno dalle prime file deve avergli urlato qualcosa di spiacevole, tipo ‘sei un buffone’ o qualcosa del genere, e ti giuro che ho visto la tristezza e il terrore nei suoi occhi. È rimasto tutto il tempo indietro, lontano dal pubblico, girato a tre quarti come se volesse scappare”, mi racconta sempre Samuele.

Ma il pubblico era preso bene o male? “Quando sono arrivato ho avuto subito delle bad vibes“, prosegue. “Però direi che tre quarti della gente non fosse lì per prenderlo in giro o per aggredirlo, ma solo per curiosità e sincero divertimento. Forse lo trattavano un po’ come un lol-rapper”.

Oggi ovviamente il pozzo solforoso di Internet ribolle di “l’avevo detto” e di “ecco cosa succede quando si dà importanza a un deficiente”, ma quello che ci chiediamo noi è: cosa vi aspettavate? Davvero, cosa pensate che succeda a una persona di vent’anni che diventa famosa per cinque o sei video praticamente improvvisati e lanciati su YouTube? Che si trasformi in un professionista? Nessuno nella storia della musica è stato in grado di presentarsi su un palco per la prima volta senza alcuna preparazione, senza alcuna esperienza della propria stessa musica al di fuori di Internet, e fare bella figura. Forse nessuno nella storia della musica ha mai nemmeno pensato di farlo, perlomeno a questo livello. Era nervosetto, ecco. Fossi stato in lui, avrei fatto due prove.

Lo sappiamo che siete confusi, siamo tutti confusi. Young Signorino ci piace davvero o ironicamente? Ridiamo con lui o ridiamo di lui? Quanto stiamo ignorando della sua condizione psicologica?

Tra tutte queste domande, una certezza: il mio profondo disprezzo per Piero Chiambretti, che lo invita in trasmissione per sguinzagliargli contro il tristissimo DJ Aniceto, comportandosi come un sordido impresario di circo d’inizio Ventesimo secolo che mette in scena un combattimento tra orso e squalo.

