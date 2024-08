Abbiamo provato la funzione di YouPorn che sceglie i porno in base al tuo segno

Quando si tratta di fantasie sessuali, non è sempre facile capire perché ci piace quello che ci piace. Nel corso del tempo sono state formulate varie teorie—da Freud con l’idea dell’attrazione per persone che ci ricordano i nostri genitori, a quelli che credono dipenda tutto dai nostri stili di attaccamento emotivo. Ma nessuno ha risposte definitive. Non sappiamo perché in Islanda vada tanto il porno su Fortnite, mentre in Italia preferiscano la categoria ‘mature’.

Ora YouPorn ha deciso di provare qualcosa di diverso: ha annunciato il lancio di un nuovo filtro di ricerca che permette di cercare porno in base ai segni zodiacali.

Videos by VICE

“La funzione consentirà ai membri della nostra comunità di comprendere meglio il legame tra i propri desideri e determinati segni e di carpire così il senso delle connessioni astrali,” ha spiegato Charlie Hughes, vice presidente di YouPorn, in un comunicato stampa. “Siamo sempre alla ricerca di nuove opzioni da offrire ai nostri utenti e concordiamo sul fatto che un filtro astrologico possa offrire alla nostra comunità qualcosa di stellare.”

Ha senso? Chissà, ma intanto abbiamo deciso di provarlo, questo nuovo filtro. Ecco il verdetto di tre diverse utenti, ognuna con un segno zodiacale diverso, che hanno guardato ognuna tre diversi video consigliati.

Ovviamente, segue materiale NSFW.

Emma, del segno del Cancro

Secondo gli astrologi di YouPorn, sono “una professionista della sensualità e dell’intimità,” il che è presumibilmente il motivo per cui la prima cosa che mi hanno suggerito è una performance dal titolo “Stepmom Corey Chase Fucks Her Daughter’s Pussy and Ass With a Strap-On.”

Screenshot via YouPorn

STEPMOM CORY CHASE FUCKS HER DAUGHTER’S PUSSY AND ASS WITH A STRAP-ON

Sarà anche la Pesci “più popolare”, ma questo video di Cory Chase non faceva proprio per me. In ogni caso, da buona consumatrice di porno di lunga data, ho skippato a metà del video solo per esserne sicura—e sì, ovviamente, c’è una tipa che sembra una ragazzina sdraiata a faccia in giù con le cuffie Beats, che guarda il telefono e si perde dietro alle canzoni, fingendo di non stare a prenderlo nel sedere.



VOTO: 0/10. Pagate per del porno indipendente, per favore.

Screenshot via YouPorn

ASA AKIRA GIVES US AN AMAZING FUCK

La prossima è la Capricorno con “più abbonati” e nota leggenda, Asa Akira. Ho già visto questo video molte volte, perché è l’ABC della masturbazione per chiunque abbia un interesse per le tette, ma è passato un po’ di tempo—e devo dire che, anche se è palese che nessuno dei soggetti coinvolti provi particolare piacere, l’estetica è perfetta. Asa ci offre il realismo dei video musicali degli anni Duemila. Mi ricordo di aver avuto una reazione appena provata già nel periodo dell’adolescenza—un po’ come quando ho guardato “All the Things She Said” delle TaTu, ma con dei piselli.

VOTO: 7/10. Semplice, ma intramontabile.

Screenshot via YouPorn

VANESSA AND NATASHA JAIL ADVENTURE

Non so che drammi da Scorpione succedano qui, ma questa scenografia mi ha ricordato immediatamente la casa in cui era ambientato un programma tv per bambini che guardavo da piccola, e perciò non l’ho voluto guardare nemmeno per un secondo.



VOTO: -1000000/10

Nana, del segno della Vergine

Secondo la tabella di compatibilità sessuale-astrale, sono più compatibile con persone della Vergine, del Toro e dei Pesci. La maggior parte dei miei ex sono della Vergine come me, e nonostante tutte queste relazioni siano finite in modo orribile, il sesso è sempre stato fantastico. In più, due dei miei migliori amici sono del Toro e dei Pesci, quindi ho grandi aspettative per questa cosa.

Screenshot via YouPorn

DANI, A TRAPPED BITCH INSIDE A DOG CAGE

Mentre me ne stavo lì a cercare qualcosa in grado di eccitarmi, non ho potuto fare a meno di chiedermi: “Ma davvero tutti i Vergine sarebbero paragonabili a ‘Una cagna intrappolata in una gabbia per cani’”? Mi rivedo parecchio in Dani Daniels (anche lei è della Vergine, quindi facendo due conti saremmo compatibili), e nonostante non sia contraria a guardarmi allo specchio durante il sesso, una presa di coscienza di tale portata me la fa solo scendere.



Però mi sa che ho parlato troppo presto. La seconda metà del video è composta esclusivamente da immagini del dietro le quinte. In una Dani sbatte l’alluce, il cameraman le chiede se sta bene, e trovo il tutto di una dolcezza inaudita. Ma, ad ogni modo, mi sono totalmente dimenticata perché avevo cliccato play, e tutto quello a cui riesco a pensare è solo quanto erano belli i doppi DVD dei film che contenevano dei contenuti inediti. Anche quello che ho appena visto è un po’ lo stesso, no?

VOTO: 5/10

Screenshot via YouPorn

APEMAN AND JANE, PART ONE

Al primo fotogramma, sono già ossessionata dal nostro protagonista: il leggendario Toro Rocco Siffredi. Forse perché Tarzan della Disney è stata una delle mie prime cotte dopo Jessica Rabbit. Guardate Tarzan e ditemi che, per essere un film per bambini, non è pieno di tensione sessuale.



I Toro sono noti per il loro amore per il lusso, e penso che una vera trama—noi viviamo la prima volta in cui l’Uomo scimmia vede e poi fa sesso con una donna—e i personaggi completi siano l’apice del porno di lusso. Inoltre, chi ha trovato e scelto la location per questa produzione merita una medaglia. Pagherei per fare sesso lì. Infatti, dove diavolo è la seconda parte?

VOTO: 9/10

Screenshot via YouPorn

STEPMOM NEEDS A TIT INSPECTION

Sembra che Cory Chase (Pesci) faccio solo porno MILF, che è quello che mi piace meno in assoluto, ma da Vergine ammiro la coerenza. Insomma, qui abbiamo una “Matrigna che necessita una ispezione alle tette”. Nella prima metà si tratta principalmente di pompini, verso i quali nutro un certo odio—ma poi lei ha tirato fuori il telefono. Non puoi criticare un mito del multi-tasking.



I Pesci di solito sono abbastanza dolci, e lei me lo fa percepire. La maggior parte del video si concentra su di lei, e apprezzo l’idea di una dolce Pesci che mette al centro le nostre fantasie. Ma comunque, insomma, non fa per me.

VOTO: 3/10

Rebecca, del segno della bilancia

Usare lo strumento di ricerca astrologica di YouPorn mi ha fatto capire che sono una gran puritana. Non so come sia potuto accadere—da ragazzina, essendo queer e arrapata, passavo la maggior parte del tempo su Internet a cercare threesome lesbo su Limewire, sperando di scaricare dei pornazzi senza licenza. Oggi, la mia idea di “sesso” significa uscire a mangiare qualcosa di buono, e poi fare otto o più ore di sonno. È questo crescere?

Ad ogni modo, per questo esperimento sono costretta a guardare la Sagittario Marica Hase essere “caricata analmente” (?!) da uno vestito da prete, la collega Bilancia Tory Lane condurre un’“indagine di polizia” su una donna, e l’Acquario Amirah Adara nelle vesti di “sexy lesbica orgasmica”. Sotto la mia accuratissima analisi.

Screenshot via YouPorn

YOUNG GIRL ABUSED WITH CRAZY HORNY POLICE WOMAN

Un tema pornografico profondamente discutibile, ma devo complimentarmi per lo styling. L’abbinamento guanti in PVC + cappello in PVC è proprio un pugno negli occhi.



VOTO: 2/10

Screenshot via YouPorn

SEX ROBOT MARICA HASE GETS ANALLY CHARGED BY STEVE HOLMES

Apprezzo il concetto, ma dal momento che Steve Holmes sembra un incrocio tra un prestigiatore di strada e un sacerdote cattolico, è chiaramente un no.

VOTO: 0/10

Screenshot via YouPorn

ORGASMIC LESBO VIXENS AMIRAH & SUZY RAINBOW FILL THEIR WET HOLES WITH TOYS

Il solito porno lesbo fatto per uomini, la versione IKEA di un rapporto tra donne. Vai sul sicuro, ma non c’è atmosfera. Sembra anche che sia stato girato nella suite di un motel a ore. E non è un complimento.



VOTO: 3/10



Quindi, funziona?

Le nostre volontarie non hanno valutato quasi mai i video al di sopra del cinque, il che significa che nella maggior parte dei casi la visione è stata considerata un’esperienza al di sotto della media. Questo non è di buon auspicio per il nuovo filtro di ricerca zodiacale di YouPorn.

Detto questo, non vogliamo cestinare del tutto l’idea. Magari si potrebbero includere altri elementi. Ad esempio, per un Sagittario, forse la trama del porno dovrebbe includere qualche viaggio? Oppure, per una Bilancia, l’arredamento dovrebbe essere bello? Questi sono solo alcuni suggerimenti.

O forse, non so, le persone si eccitano con quello che si eccitano.

Segui Daisy su Twitter.