Berlino è un paradiso – Seconda parte

In genere, il modo in cui uno decide di passare il proprio tempo a disposizione su questa terra è un affare privato. Eppure rimango sempre più colpito dalle decisioni di chi vive a Berlino. Berlino è una città di pionieri, di persone che ridefiniscono i confini di ciò che è socialmente accettabile. Quello che mi piace di più dei berlinesi sono lo stile e l’eleganza dimostrati ogni giorno di fronte alle situazioni più depravate. Stendono con cura la giacca sul fango. I militanti di estrema destra scelgono ombrelli neri ripararsi dalle secchiate di urina, e le giovani coppie consumano il loro amore rotolandosi sui vetri rotti di Jagermeister. A volte, sembra che questo sogno utopico impregnato di birra sia possibile solo qui.



Ma anche in paradiso esistono delle leggi, e dove ci sono delle leggi solitamente ci sono anche uomini in divisa. Questi signori con la maschera sono lì per riportarci all’ovile quando ci allontaniamo troppo dal seminato. Sono lì per spruzzarci spray urticante in faccia e indicarci la strada maestra.

