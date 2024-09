Chicago è un paradiso

A Chicago gli inverni sono troppo freddi e troppo lunghi perché si possa sopravvivere senza sfasciarsi almeno un po’. E allo stesso modo, le estati dell’Illinois sono così brevi da diventare intollerabili—finché non ti rendi conto quanto poco costa l’affitto rispetto a New York o a LA.

Ho odiato e amato questa città. Ora mi sono trasferito ma ne sento già la mancanza—sopratutto perché a Brooklyn non ci sono viuzze, il che significa che prima o poi riceverò una multa per aver urinato in pubblico.

