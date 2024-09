Questa youtuber ha ucciso il suo ragazzo girando un video per il suo canale

Lunedì sera, una youtuber 19enne ha sparato inavvertitamente al suo ragazzo. La giovane, di Norman County, Minnesota, voleva girare un nuovo episodio per il suo Videoblog, ma le cose non sono andate come sperava.

Monalisa Perez aveva aperto il canale insieme al ragazzo con cui stava da tre anni, Pedro Ruiz, per “far vedere la vera vita di una coppia di giovani genitori.”

La sera dell’episodio, stando ai media statunitensi, Ruiz avrebbe dovuto tenere un libro sul petto mentre la ragazza sparava con una Desert Eagle, una delle semiautomatiche più potenti del mondo. La pallottola ha ovviamente trapassato il libro e ha raggiunto il petto di Ruiz. I medici, chiamati da Perez stessa, non hanno potuto fare niente per salvare il 22enne.

Un portavoce del tribunale di Norman County, dove risiedeva la coppietta, ha confermato l’accaduto al quotidiano del Minnesota Star Tribune. Ha anche spiegato che ci sono “diversi video” della cosa, che per ora non verranno pubblicati. A quanto pare, Ruiz avrebbe installato una GoPro e un’altra camera per filmare l’azione.



Perez è stata arrestata la sera stessa, e liberata dopo due giorni dopo il pagamento di una cauzione di 7.000 dollari. Stando a quanto dice Buzzfeed News, ora è accusata di omicidio di secondo grado, e rischia fino a dieci anni di reclusione.

Un dettaglio macabro è che Perez, attualmente incinta e che ha già due bambini con Ruiz, aveva annunciato il suo intento su Twitter:

Dalla diffusione dell’accaduto il tweet è stato utilizzato come spunto per il dibattito sul web. In passato Perez e Ruiz avevano inscenato video innocenti per il loro canale, come ad esempio uno in cui mangiano baccelli piccanti, e uno scherzo con il talco per bambini.



Dopo l’incidente, secondo Buzzfeed, Perez avrebbe chiarito davanti agli ufficiali che Ruiz l’avrebbe persuasa della sicurezza della cosa e che il libro avrebbe retto alla pallottola. La zia di Ruiz, apparsa in una trasmissione TV, aveva cercato inutilmente di dissuadere il nipote: “Gli ho detto di non farlo! Perché dovreste utilizzare un’arma?, gli ho chiesto. E lui ha risposto: ‘perché vogliamo avere più follower, vogliamo diventare famosi.”