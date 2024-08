Uno YouTuber rischia la prigione per avere insegnato il saluto nazista a un carlino

Uno YouTuber che ha insegnato a un carlino a fare il saluto nazista in risposta a frasi come ”mandiamo gli ebrei ai forni” e “Sieg Heil” è stato giudicato colpevole di un comportamento ”gravemente offensivo” dai tribunali della Scozia e, al momento, è in attesa di una sentenza.

Mark Meechan, 30 anni, ha caricato il video di Buddha il carlino sul suo canale YouTube “Count Dankula” nell’aprile 2016. Il video ha raggiunto più di tre milioni di visualizzazioni. Dopo che gli spettatori hanno segnalato il contenuto del video, la polizia ha arrestato Meechan per ”hate speech,” cioè, incitamento all’odio razziale. Martedì, il tribunale dello sceriffo — l’equivalente del giudice del tribunale di secondo grado — di Airdrie ha giudicato Meechan colpevole di comportamento “gravemente offensivo”, ai sensi del Communications Act del Regno Unito del 2003.



Meechan sostiene di aver girato il video per fare un dispetto alla sua fidanzata, Suzanne Kelly, la padrona del cane. Lei ha dichiarato al Daily Record che il video è stato “pensato per infastidirmi, così, non mi ha detto che lo stava facendo fino a quando non era finito. Non si aspettava che diventasse virale.”



Se verrà punito come un crimine motivato dall’odio razziale ai sensi del Communications Act, potrebbe essere condannato ad un massimo di sei mesi di carcere e a pagare una multa.



Lo sceriffo Derek O’Carroll che ha presieduto la sentenza della Scottish Sheriff Appeals Court, non è d’accordo con le giustificazioni. ”A mio parere, la conclusione ragionevole è che il video è gravemente offensivo,” ha dichiarato O’Carroll al Daily Record. ”La descrizione del video come divertente non modifica magicamente la sua natura. Questo tribunale ha preso in considerazione la libertà di espressione. Ma anche il diritto alla libertà di espressione comprende il prendersi delle responsabilità.” Meechan era consapevole di stare producendo un video offensivo, del motivo che lo rendeva offensivo e intendeva usare contenuti antisemiti per attirare l’attenzione su gli altri contenuti del suo canale, ha spiegato lo sceriffo.



Meechan non ha ancora risposto alle nostre richieste di commento.



YouTube è pieno di video che incitano all’odio razziale e di propaganda neonazista ben più estremi di una carlino che alza la zampa. YouTube sostiene che sta lavorando per rimuovere i contenuti che incitano all’odio razziale dalla sua piattaforma, ma questo caso potrebbe portare a conseguenze anche nel mondo reale in risposta alla pubblicazione on-line di contenuti del genere, anche se si tratta solo di uno “scherzo.”



Questo processo ha attirato l’attenzione e il sostegno dell’estrema destra, è stato trattato da Infowars [una trasmissione americana tra l’alt-right e il cospirazionismo puro, ndt] e dagli osservatori che difendono la ”libertà di parola” di Meechan. Martedì, l’ex leader della English Defence League Tommy Robinson (il cui vero nome è Stephen Christopher Lennon), è intervenuto in tribunale a sostegno di Meechan.



Come abbiamo imparato quando Harvard ha revocato le ammissioni di 10 studenti per dei meme nazisti, un meme non è mai solo un meme.



