La coppia di YouTuber che fa scherzi terribili ai figli per la fama

Aggiornamento: Mentre i servizi sociali stanno indagando sul caso per stabilire se quella a cui venivano sottoposti cinque ragazzini era una forma di abuso, due figli di DaddyOFive sono stati dati in custodia alla madre biologica.

Cosa saresti disposto a fare per diventare famoso? Quanto in basso accetteresti di cadere? Masturbarti in video, mangiare testicoli, bere emetici—tutte cose che qualcuno ha fatto per due secondi di fama. Alcuni, però, non affondano se stessi e basta. Affondano anche le persone intorno a loro.



La scorsa settimana, un fatto in particolare ha catalizzato l’attenzione della rete, ben più della solita tartaruga che tromba, delle gare a chi mette più strati di smalto etc. L’ha catalizzata perché dei bambini sono finiti di mezzo nel disperato tentativo di una coppia di farsi notare.

Come alcuni sapranno, io odio i video di scherzi. Molto spesso sono inscenati—molti youtuber pagano degli attori, e se lo scherzo viene fatto al partner, il partner è d’accordo. A volte questi scherzi si trasformano in quella piaga dell’umanità che chiamiamo “esperimenti sociali”, che sono, per la maggior parte, super razzisti o misogini.

Negli ultimi tempi però sono diventati abbastanza riconoscibili, poiché gli attori presi a nolo sui forum non riescono più a essere convincenti per quei due soldi che prendono. Per esempio, ogni persona coinvolta in questo video sembra chiamata a recitare in un saggio di fine anno alle elementari; sono meno credibili dei calciatori che si tuffano chiedendo il fallo.

Nel caso del re degli scherzi Roman Atwood, era la sua famiglia a doverne sopportare le conseguenze, causando grande rabbia tra i commentatori su YouTube. Ma di solito era la compagna Brittney Smith la vittima preferita. Che fingesse di lanciare il figlio giù da una balaustra o ne mettesse in scena la morte in un’esplosione, c’era sempre il bambino di mezzo, ma era Smith a piangere disperata. Ne caso di Mike e Heather Martin, sono i figli a fare le spese di un comportamento ingiustificabile.

DaddyOFive è il canale YouTube dei Martin, e, in seguito alla segnalazione di altri youtuber e dei media, è stato completamente ripulito, tranne che per un video di scuse. Ma cosa è successo, esattamente?

Le prime lamentele sono arrivate dopo la pubblicazione del video “Ink Prank”, in cui Mike e Heather urlavano malamente contro Cody, il loro figlio piccolo e occhialuto, accusandolo di aver rovesciato dell’inchiostro sulla moquette della sua stanza. Lo vessavano finché non scoppiava in lacrime, ma anche tra le lacrime continuava a reclamare la propria innocenza. Un altro figlio finiva coinvolto nello “scherzo”. Alla fine, Cody, paonazzo, si asciugava le lacrime, e Mike lo implorava di recitare il mantra del canale “click, like, subscribe, leave a comment”.

Al momento in cui scrivo il canale ha 765.835 follower, ma sono sicuro che sono destinati a crollare nelle prossime settimane.

Come ha fatto notare l’autoproclamatosi “anchorman di YouTube” Philip DeFranco nel suo video qui sopra, questo non è stato l’unico caso in cui i Martin hanno sottoposto i propri figli a un grande stress emotivo. In particolare, Cody sembra subire fin troppo spesso angherie di questo tipo. Spesso lo si vede urlare e piangere, mentre i suoi fratelli lo bullizzano, rompono le sue cose, lo trascinano in giro per casa, il tutto mentre la matrigna Heather gli chiede di “farsi una risata” (e lo emargina ancora di più aggiungendo che è “l’unico in questa casa che non sa farsi una risata”) e di smettere di “frignare”. Lui guarda in camera e li prega di smettere di riprendere, ma ovviamente non succede. In un video, Cody chiede a suo padre di smettere di riprenderlo e la risposta è, “No, sto tenendo un vlog sulla mia via, e lo sai benissimo.”



La radice del problema sta proprio qui: Mike e Heather Martin sembrano essere disposti a provocare sofferenze tangibili nei loro figli per placare il loro desiderio narcisistico di fama. Nei figli vedono un cast di personaggi a cui e con cui possono fare quello che vogliono. E per i bambini non c’è modo di sottrarsi a tutto questo: se mamma e papà vogliono fare scherzi e scenette, dovranno subire scherzi e scenette.

La loro vicenda racconta come il desiderio di diventare famosi—anche solo su YouTube, anche solo per un attimo—possa finire a consumarti dentro fino a farti dimenticare chi sei. Per ogni commento in cui vengono criticati, Mike e Heather ne hanno 10 in cui sono difesi, e sono questi ultimi, sicuramente, quelli a cui danno più peso—perché danno loro l’illusione che la strada che hanno scelto per inseguire la fama sia “normale”. Le sofferenze dei loro figli sono un danno collaterale.

Nel loro primo video di scuse—che, insieme a tutti i loro altri video, è stato ora rimosso da YouTube e rimpiazzato con un video ancora più apologetico—affermano che Cody “da grande vuole fare l’attore.” Questo succede dopo che hanno cercato di convincere gli spettatori che i loro video sono tutti costruiti e recitati. In pratica, sembrano voler suggerire che le lacrime di dolore e confusione del figlio siano il risultato delle sue incredibili capacità attoriali.

Ma, ovviamente, sappiamo che non è così. Che le lacrime del bambino sono lacrime vere, il risultato di una serie di abusi psicologici perpetrati e documentati dai suoi genitori, solo per assaporare un briciolo di fama su YouTube.

Thumbnail via il canale YouTube di DaddyOFive. Segui Joe su Twitter.